أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم السبت، تحقيق صافي ربح بقيمة 31.2 مليون دولار أمريكي، وارتفاع إجمالي إيراداته إلى 284 مليون دولار، بنمو تجاوز 200%، وذلك ضمن بياناته المالية السنوية لعام 2026، التي كشف عنها خلال أعمال الجمعية العمومية العادية الـ48، المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وذكر الاتحاد الأفريقي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن نجاحه في استعادة الاستقرار المالي، تحت قيادة رئيسه الدكتور باتريس موتسيبي، انعكس في العودة إلى الربحية، وتعزيز الاحتياطيات، وتحقيق وضع نقدي قوي، بما يوفر أساسًا ماليًا أكثر استدامة لمواصلة الاستثمار في تطوير كرة القدم الأفريقية وتنميتها.

وأوضح البيان أن الاتحاد كان يمر، قبل خمس سنوات، بأزمة مالية تجاوزت ديونه خلالها 100 مليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن استراتيجية الإصلاح المالي التي طُبقت على مدى السنوات الخمس الماضية بقيادة موتسيبي أسهمت في وضعه على مسار الاستدامة الذاتية.

وأضاف أن إجمالي إيرادات الاتحاد ارتفعت من 91 مليون دولار في الفترة المالية السابقة إلى 284 مليون دولار، محققًا نموًا تجاوز 200%، فيما بلغ صافي الربح 31.2 مليون دولار، بتحسن قدره 68.1 مليون دولار مقارنة بالفترة السابقة.

وأشار إلى أن احتياطيات الاتحاد تحولت من عجز قدره 16.8 مليون دولار إلى رصيد إيجابي بلغ 14.4 مليون دولار، بينما وصل الرصيد النقدي في نهاية العام المالي، في يونيو 2026، إلى 118.8 مليون دولار.

وأكد «كاف» أن هذه النتائج تأتي في إطار رؤية موتسيبي الرامية إلى جعل كرة القدم الأفريقية قادرة على المنافسة عالميًا ومستدامة ماليًا، مع ضمان توزيع ثمار التقدم التجاري والمالي للاتحاد على مختلف أنحاء القارة، لافتًا إلى أن الزيادة الكبيرة في الإيرادات التجارية، المدفوعة بتنامي شعبية بطولة كأس الأمم الأفريقية، أسهمت في تحقيق هذه النتائج.

وأوضح الاتحاد أن النتائج تعكس التقدم المحرز تحت قيادة رئيسه ولجنته التنفيذية في تعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات التجارية، وتوجيه المزيد من الموارد للاستثمار المباشر في كرة القدم الأفريقية، مشيرًا إلى أن التحسن المالي صاحبه ارتفاع كبير في الدعم المقدم للاتحادات الأعضاء والاتحادات الإقليمية والأندية والبطولات.

وأشار إلى أن زيادة المساعدات المالية المباشرة للاتحادات الأعضاء الـ54 كانت إحدى الأولويات الرئيسية لقيادة موتسيبي، بهدف تسريع تطوير كرة القدم ونموها في أنحاء القارة، موضحًا أن الدعم المالي السنوي المقدم لكل اتحاد عضو ارتفع منذ عام 2021 بنسبة 250%، من 200 ألف دولار إلى 700 ألف دولار، ودخلت الزيادة الأخيرة حيز التنفيذ في يوليو 2026.

وأضاف أن هذه الزيادة تعني تحقيق 70% من الهدف المتمثل في تقديم مليون دولار سنويًا لكل اتحاد عضو، وأن الدعم الإضافي يستهدف تعزيز برامج تطوير كرة القدم، وتحسين الحوكمة والإدارة، وإتاحة مزيد من الفرص لكرة القدم النسائية والشباب في أنحاء القارة.

ورفع الاتحاد مخصصاته المالية السنوية لكل اتحاد من اتحاده الإقليمية الستة بنسبة 80%، لتصل إلى 900 ألف دولار أمريكي في عام 2026، مقابل 500 ألف دولار في عام 2021.

وفيما يتعلق بالأندية، أكد الاتحاد ارتفاع إجمالي استثماراته المالية الموجهة إليها بنسبة 153%، من 19 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 48 مليون دولار في عام 2026، موضحًا أن الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا يحصل حاليًا على 6 ملايين دولار، مقابل 2.5 مليون دولار في عام 2021، فيما ارتفعت جائزة الفائز بكأس الكونفيدرالية الأفريقية إلى 4 ملايين دولار، مقابل 1.25 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

وأشار البيان إلى ارتفاع إجمالي الجوائز المالية المتاحة في دوري أبطال أفريقيا إلى 19.6 مليون دولار أمريكي، وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية إلى 11.9 مليون دولار، فضلًا عن مضاعفة مبالغ التضامن المخصصة للأندية التي تخرج من الأدوار التمهيدية لبطولات الأندية الأفريقية، لتصل إلى 100 ألف دولار لكل نادٍ، بدلًا من 50 ألف دولار.

وأضاف أن الاتحاد رفع دعمه المالي السنوي لرابطة الأندية الأفريقية بنسبة 25%، من 400 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، في إطار جهوده لتحسين حوكمة الأندية وإدارتها.

وفيما يخص بطولات المنتخبات الوطنية، أوضح «كاف» أن زيادة إيراداته أتاحت له القيام باستثمارات غير مسبوقة في الجوائز المالية المخصصة لأبرز بطولاته، حيث حصل الفائز بلقب كأس الأمم الأفريقية «المغرب 2025» على مبلغ قياسي قدره 10 ملايين دولار أمريكي، وهو ضعف ما حصل عليه الفائز في نسخة عام 2021، والبالغ 5 ملايين دولار.

وارتفع إجمالي قيمة الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية بأكثر من 40%، من 24.8 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 35 مليون دولار في نسخة عام 2025.

وعلى صعيد كرة القدم النسائية، ذكر الاتحاد أن الفائز بلقب كأس الأمم الأفريقية للسيدات «المغرب 2026» حصل على مليوني دولار أمريكي، مقارنة بـ200 ألف دولار في عام 2021، بزيادة بلغت 900%، فيما ارتفع إجمالي صندوق جوائز البطولة من 975 ألف دولار إلى 5.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها، بالتزامن مع توسيع نطاق البطولة لتضم 16 منتخبًا وطنيًا بدلًا من 12 منتخبًا.

واختتم الاتحاد بيانه بالإشارة إلى أن الجمعية العمومية العادية الـ48 سلطت الضوء على التقدم المحرز في تحسين الحوكمة المالية وإعداد التقارير والمساءلة، موضحًا أنه عالج خلال عام 2026 فجوة استمرت عقدًا من الزمن في تقديم التقارير المالية في مواعيدها، من خلال عرض مجموعتين من الحسابات المالية، ضمن جهوده لتعزيز الإدارة المالية والشفافية.