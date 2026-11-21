تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم السبت 21 نوفمبر ‏2026، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في الأسواق وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الذهب في السعودية اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 426 ريالًا للبيع، بينما سجل 421 ريالًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 22، 390 ريالًا للبيع، ونحو 386 ريالًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21، 372 ريالًا للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 369 ريالًا.

سعر الذهب عالمياً

سجل سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم نحو 3,538 دولارا للأوقية، منخفضا بنسبة 2.61%، في آخر سعر للإغلاق قبل بدء العطلة الأسبوعية للبورصة.



سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم للبيع نحو 13,266.23 ريال .

ووصل سعر أونصة الذهب للشراء لنحو 13,269.98 ريال.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم 3,582.77 ريال.

سعر السبائك الذهب في السعودية

سبيكة ذهب 1 جرام تسجل 469.17 ريال.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات وصلت لنحو 2,217.90 ريال.

سجلت سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم نحو 4,384.63 ريال.

أما سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا سجل نحو 8,709.54 ريال.

ووصلت سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا اليوم لنحو 21,624.57 ريال.

سجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام نحو 43,163.83 ريال.

بلغت سعر سبيكة الذهب 1 كيلوجرام اليوم نحو 429,505.73 ريال.