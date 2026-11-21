شاركت بعثة منتخب مصر لقصار القامة في المؤتمر الافتتاحي لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها المغرب، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف دول العالم، وذلك بحضور إيهاب حسنين رئيس البعثة، والجهازين الفني والإداري واللاعبين.

شهد المؤتمر حضور رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لقصار القامة، إلى جانب جميع أعضاء الاتحاد الدولي على مستوى العالم، في إطار الاستعدادات لانطلاق منافسات البطولة التي تحظى بمشاركة دولية واسعة.

وألقى يوسف راوي ممثلا عن مصر فى عضوية الاتحادالدولى، كلمة مصر خلال المؤتمر، تحدث خلالها عن أهمية البطولة ومشاركة المنتخب المصري، مؤكدًا أن وجود مصر في هذا الحدث يأتي في إطار دعم حلم مشروع قصار القامة على مستوى العالم، والعمل على توسيع قاعدة المشاركة والاهتمام بهذه الرياضة.

وأشاد الحضور بالدور الذي تقوم به مصر في دعم مشروع كرة القدم لقصار القامة، فضلًا عن العلاقات الطيبة التي تجمعها بمختلف المنتخبات والاتحادات المشاركة من جميع أنحاء العالم.

من جانبها، تعهدت بعثة المنتخب المصري ببذل أقصى جهد خلال منافسات البطولة، والعمل على الظهور بصورة مشرفة تليق باسم مصر ومكانتها الرياضية، مع التأكيد على أن جميع أفراد البعثة يسعون إلى تمثيل الكرة المصرية بأفضل شكل ممكن، وترك انطباع إيجابي لدى جميع الدول المشاركة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات السعودية واليابان وباراجواي، في مجموعة قوية يسعى خلالها لاعبو المنتخب إلى تقديم مستويات مميزة والمنافسة على تحقيق نتائج إيجابية.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس العالم لكرة القدم لقصار القامة بمدينة الرباط المغربية خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا، في النسخة الثانية من البطولة.

تأتي مشاركة المنتخب المصري في إطار دعم اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى للمنتخبات الوطنية، وتوفير الفرصة للاعبين لإظهار قدراتهم والمنافسة على منصات التتويج

وتضم قائمة اللاعبين 15 لاعبًا، هم: عبد الرحمن محمد بركات، وسعيد محمد عبد العزيز الخرباوي، وعبد الرحمن محمد عيد رجب، ومحمد حسين محمد، ومروان عمرو محمد عبد العليم، ومهدي محمد مهدي، ومحمود محمد شفيق عبد الهادي، وبدر محمد فاروق زكي، ورمضان السيد رمضان، ومصطفى محمود أحمد عبد الفضيل، ومحمد عجمي صالح، وممدوح سعيد سيد حسين، وأحمد عبد الرزاق أحمد، وعبد الغني حسين عبد الغني، ووليد عصام عبد الله إمام.

تأتي مشاركة المنتخب المصري في البطولة العالمية في إطار مواصلة دعم الرياضة البارالمبية المصرية، وإتاحة الفرصة للاعبين لإثبات قدراتهم والمنافسة على تحقيق نتائج مشرفة تليق باسم مصر.