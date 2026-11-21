رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.





بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – كمية من الألعاب النارية) ، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها للترويج لبيع الألعاب النارية المضبوطة بحوزته ، لتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









