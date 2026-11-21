رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لقدرته على توفير خطوط خاصة بشركات الإتصالات ببيانات وهمية بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح) وتبين عدم حيازته لأية خطوط، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير خطوط خاصة بشركات الإتصالات "ببيانات وهمية" ، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول تم إتخاذ الإجراءات القانونية.