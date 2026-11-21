أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم السبت، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار حرص وزارة العدل على المتابعة الميدانية المستمرة لانتظام سير العمل بالمحاكم، جولة تفقدية موسعة بمجمع محاكم بنها بمحافظة القليوبية، حيث كان في استقباله الدكتور المهندس حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، في مستهل الزيارة.

جولة وزير العدل

وشملت الجولة التفقدية داخل أروقة المجمع عدداً من المواقع الخدمية والقضائية؛ حيث تفقد المستشار وزير العدل وحدة إصدار الشهادات عن بُعد للوقوف على جودة وسرعة الخدمات الرقمية المقدمة، كما تفقد المكتب الأمامي لمتابعة آليات استقبال المتقاضين وتيسير إجراءات قيد وإدارة الدعاوى وانتظامها.

تفقد مأمورية الشهر العقاري والتوثيق

وتضمنت الجولة تفقد مأمورية الشهر العقاري والتوثيق (فرع مركز بنها بالمحكمة)، حيث اطمأن على انتظام العمل وتفعيل خدمة إصدار التوكيل العام عن بُعد، مشدداً على أهمية التوسع في الخدمات المميكنة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقليل زمن إنجاز المعاملات.

كما تفقد وزير العدل قاعات المحاكمات وغرف المداولة للتأكد من جاهزيتها وانتظام عقد الجلسات بها.

واختتم المستشار وزير العدل جولته بمتابعة سير عمل الموظفين والإداريين بمختلف إدارات المجمع؛ مؤكداً على ضرورة حسن استقبال المواطنين والتيسير عليهم وتذليل أي عقبات قد تواجههم، ومشيراً إلى استمرار الجولات الميدانية لمتابعة الأداء وضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري وتواكب خطة التحول الرقمي الشامل وتحقق العدالة الناجزة.