أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن حماية حقوق الملكية الفكرية تُعد محركاً رئيسياً لتشجيع الإبداع وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج، موضحاً أن اطمئنان المبتكر إلى صون ثمرة جهده، وثقة المستثمر في وضوح الحماية القانونية؛ هما الأساس لنقل الأفكار من حيز التجربة إلى ميدان الإنتاج.

برنامج العمل المقترح لعام 2027

وأشار إلى أن برنامج العمل المقترح لعام 2027 يتضمن مؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية وورش عمل في قضايا براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والأدلة الإلكترونية، والوساطة والتحكيم، مع إعداد دليل إرشادي وتأهيل نخبة من القضاة كمدربين في هذا التخصص الدقيق.

تطبيق معايير الملكية الفكرية

ونوه بعراقة التشريعات المصرية في هذا المجال، معرباً عن اعتزازه بما حققه قضاة مصر من تميز ملموس في استيعاب وتطبيق معايير الملكية الفكرية.

لقاء وزير العدل مع دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

واستقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، والوفد المرافق له، في مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، ونخبة من القضاة المشاركين في البرامج التدريبية للمنظمة، وعدد من قيادات وزارة العدل.

وعقد المستشار وزير العدل اجتماعاً مغلقاً مع المدير العام لمنظمة «ويبو» ورئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية؛ تناول سبل تطوير التعاون في مجالات التدريب القضائي، وتعزيز التخصص في منازعات الملكية الفكرية والوسائل البديلة لتسويتها، فضلا عن مناقشة ملامح برنامج العمل المشترك المقترح لعام 2027.