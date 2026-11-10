وزير العدل يقرر إنشاء فرع توثيق البنك التجاري الدولي بمدينة برج العرب الجديدة

قرر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل القرار رقم 5444 لسنة 2026، بإنشاء فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق البنك التجاري الدولي - CIB برج العرب للخدمات المتميزة، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية.

إنشاء فرع توثيق البنك التجاري الدولي بمدينة برج العرب الجديدة

نص القرار على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار وزير العدل الصادر في 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 11/10/2026.

ونصت المادة الأولى من القرار على: أن ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق البنك التجارى الدولى -. CIB برج العرب للخدمات المتميزة يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية، ويكون مقره (45) شارع على بن أبي طالب - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية)، قسم شرطة برج العرب - محافظة الإسكندرية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا.