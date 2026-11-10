محاكمة عائشة الشاطر و26 آخرين بخلية التجمع الأول.. بعد قليل

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعد قليل، المرافعة في محاكمة عائشة الشاطر و26 أخرين فى القضية رقم 21582 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة بخلية التجمع.

محاكمة عائشة الشاطر و26 آخرين بخلية التجمع الأول

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من 30 مايو 2019 وحتى 5 فبراير 2020، المتهمون جميعا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة، وكانت المتهمة الأولى عائشة خيرت الشاطر والثانية محرضتين على هذا الاتفاق.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى السابع والعشرين جمعوا وأمدوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وأسلحة ومواد مفرقعة بقصد استخدامها فى ارتكاب أعمال إرهابية.