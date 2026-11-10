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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026  لجميع الأسر المستحقة.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، فى وضع الترتييات اللازمة لصرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر  نوفمبر  لـ4.7 مليون أسرة، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ المستفيدون الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، يوم 15 نوفمبر الجاري، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريبا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.

وزارة التضامن الإجتماعى صرف معاشات تكافل وكرامة الأسر المستحقة تكافل وكرامة نوفمبر

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