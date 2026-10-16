برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. وظائف وزارة العمل والتضامن الاجتماعي 2026

تتنوع فرص العمل المعلنة خلال شهر أكتوبر 2026 بين الوظائف الفنية والهندسية والمحاسبية وفرص العمل في مجالات الرعاية الاجتماعية وتأهيل الأطفال، في إطار إتاحة فرص مهنية للشباب وأصحاب المؤهلات والخبرات المختلفة.

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وفي هذا السياق أعلنت وزارة العمل توفير 10 فرص عمل بإحدى شركات الخدمات الفنية في القاهرة برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه شهريا بخلاف البدلات والمكافآت، فيما أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي حاجتها إلى أخصائيين للعمل بمجمع رعاية وتأهيل الأبناء من متعددي الإعاقة بمنطقة الطالبية في الجيزة، مع تحديد شروط التقديم والمستندات المطلوبة ومواعيد تلقي الطلبات.

وظائف وزارة العمل 2026 في القاهرة

أعلنت وزارة العمل توافر 10 وظائف جديدة للشباب من سكان محافظة القاهرة بإحدى شركات الخدمات الفنية، برواتب شهرية تتراوح بين 12 ألفا و16 ألف جنيه، مع إمكانية زيادة الأجر وفقا للخبرة والبدلات والمكافآت المقررة.

وتشمل الوظائف تخصصات هندسية وفنية ومحاسبية، بما يتيح فرصا للحاصلين على المؤهلات الجامعية والمتوسطة ممن يمتلكون الخبرات المطلوبة في مجالات العمل المختلفة.

التخصصات والوظائف المطلوبة

تتضمن الوظائف المعلن عنها التخصصات التالية.

- مهندسا ميكانيكا بعدد وظيفتين للحاصلين على بكالوريوس الهندسة، براتب 16 ألف جنيه، مع اشتراط خبرة 5 سنوات.

- مهندسا ميكاترونيكس بعدد وظيفتين للحاصلين على بكالوريوس الهندسة، براتب 16 ألف جنيه، مع اشتراط خبرة 3 سنوات.

- محاسبان عامان بعدد وظيفتين للحاصلين على بكالوريوس التجارة، براتب يبدأ من 12 ألف جنيه ويزيد وفقا للخبرة.

- فنيان كهرباء بعدد وظيفتين للحاصلين على مؤهل متوسط صناعي، براتب 12 ألف جنيه بخلاف البدلات والمكافآت، مع اشتراط خبرة 5 سنوات.

- فنيا ميكانيكا بعدد وظيفتين للحاصلين على مؤهل متوسط صناعي، براتب 12 ألف جنيه بخلاف البدلات والمكافآت، مع اشتراط خبرة 5 سنوات.

شروط التقديم على وظائف وزارة العمل

حدد الإعلان مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وتشمل أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة، وأن يتراوح عمره بين 30 و35 عاما.

كما يتطلب الإعلان توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في صيانة ضواغط الهواء، مع مراعاة متطلبات المؤهل والخبرة المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم والتواصل

يمكن للراغبين في التقدم للوظائف المعلنة التواصل عبر الهاتف على الرقم التالي لحجز المقابلات الشخصية والاستفسار عن التفاصيل.

عنوان الشركة: صلاح سالم، عمارات العبور، القاهرة.

وينصح المتقدمون بالتأكد من متطلبات الوظيفة المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم قبل التواصل لتحديد موعد المقابلة.

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026

على جانب آخر أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي حاجتها إلى تعيين أخصائيين للعمل بمجمع رعاية وتأهيل الأبناء من متعددي الإعاقة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وتستهدف الوظائف الحاصلين على مؤهلات عليا في تخصصات علم النفس والتربية الخاصة والخدمة الاجتماعية، للعمل في مجال رعاية وتأهيل الأبناء من متعددي الإعاقة، وفقا للشروط التي حددها الإعلان.

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شروط التقديم على وظائف وزارة التضامن الاجتماعي

تشمل الشروط المعلنة للتقدم للوظائف ما يلي.

- الحصول على مؤهل عال مناسب في أحد التخصصات المطلوبة، وهي آداب علم نفس أو التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية.

- ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.

- الاستعداد للعمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية والليلية وفقا لاحتياجات العمل.

ويتعين على الراغبين في التقديم التأكد من مطابقة مؤهلاتهم وخبراتهم لمتطلبات الوظيفة قبل تجهيز المستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

يتطلب التقديم على وظائف الأخصائيين بمجمع رعاية وتأهيل الأبناء من متعددي الإعاقة تجهيز المستندات التالية.

- سيرة ذاتية مكتوبة باللغة العربية.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- طابع تأمينات.

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

ويجب استكمال المستندات المطلوبة وتقديمها وفقا للإجراءات المحددة في الإعلان لضمان استيفاء ملف التقديم.

عنوان التقديم على وظائف وزارة التضامن الاجتماعي

تقدم الطلبات المستوفاة للشروط إلى مجمع رعاية وتأهيل الأبناء من متعددي الإعاقة بالطالبية، على العنوان التالي.

2 شارع أسامة أحمد محمد، الطالبية، بجوار مدرسة أم الأبطال، العمرانية الغربية، الهرم، الجيزة.

ويحرر الطلب باسم اللواء مهندس مدير تنفيذ المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

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موعد التقديم والمقابلات الشخصية

وفقا للمواعيد الواردة في الإعلان، بدأ استقبال طلبات التقديم يوم 7 أكتوبر 2026، ويستمر حتى 21 أكتوبر 2026.

ومن المقرر عقد المقابلة الشخصية يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، في تمام الساعة 10 صباحا، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الكائن في 3 شارع حافظ حسن، العجوزة، الجيزة.

ويتعين على الراغبين في شغل الوظائف مراجعة تفاصيل الإعلان وتجهيز المستندات المطلوبة والالتزام بالمواعيد المحددة، مع التأكد من أي تحديثات تصدر عن الجهات المسؤولة بشأن إجراءات التقديم والمقابلات.