فرصة عمل بسوهاج.. الجامعة الأهلية تعلن عن وظائف شاغرة في 16 تخصصًا والتقديم حتى الخميس

أعلنت جامعة سوهاج الأهلية عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات متنوعة، بنظام التعاقد محدد المدة لمدة 11 شهرًا، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، في فرصة تستهدف استقطاب كوادر مؤهلة للعمل بمختلف قطاعات الجامعة.

16 تخصصًا ضمن الوظائف المعلنة

وتتنوع الوظائف التي أعلنت عنها الجامعة لتشمل أخصائي إعلام، وأخصائي موارد بشرية، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، وموظف شئون المقر، وموظف بالقيد والحفظ، وعامل نظافة، وفرد أمن، وفني نجارة.

كما تضمنت الوظائف أخصائي معامل حاسب آلي، وأخصائي معامل قطبي طبي، وأخصائي معامل كيمياء، وموظف سكرتارية، وأخصائي شئون طلاب، وأخصائي حسابات، وأخصائي علاقات عامة، وأخصائي رعاية شباب، بما يتيح فرصًا للمتقدمين من أصحاب المؤهلات والخبرات المناسبة لطبيعة كل وظيفة.

شروط التقديم للوظائف

وحددت الجامعة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها حسن السير والسمعة، وألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

كما يشترط الحصول على مؤهل مناسب للوظيفة، وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي والأنظمة الرقمية المستخدمة في الإدارة الجامعية، إلى جانب ثبوت اللياقة الصحية والبدنية واجتياز اختبارات التقييم المقررة.

الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

وأوضحت الجامعة أن التقديم يتم باليد، وفق النموذج المعد لذلك باسم الدكتور رئيس جامعة سوهاج الأهلية، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي، وصحيفة الحالة الجنائية، وتحليل مخدرات، ومستند تأدية الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

وذلك إلى جانب شهادات الخبرة والدورات التدريبية وشهادة حسن السير والسلوك من جهة العمل السابقة، إن وجدت، مع إحضار الأصول للاطلاع.

وأكدت الجامعة أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026، مشددة على عدم الالتفات إلى الطلبات المقدمة قبل أو بعد الموعد المحدد، أو المرسلة عبر البريد، ما يستلزم تجهيز المستندات والتقدم خلال الفترة المعلنة.