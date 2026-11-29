أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، أن تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط يتطلب أمرًا واحدًا هامًا لأقصى مدى، متمثلا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأمر لا يحتاج إلا وقف الاحتلال.

وكذلك، ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، مشدداً على أن الفلسطينيين يستحقون الكرامة والعدالة والحرية.

وذكر جوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف اليوم: “إن التضامن الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على الشهادة على معاناة الفلسطينيين، بل يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية لإنهائها ووضع حد للاحتلال غير الشرعي”.

وطالب جوتيريش المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود لمنع تفاقم العنف والدمار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق التعافي، مطالباً بوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين، والتوسع الاستيطاني، وعمليات الهدم والإخلاء والاستيلاء على الأراضي، والتصدي لمخاطر الضم المتزايدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وجدد الأمين العام تمسك الأمم المتحدة بحل الدولتين بوصفه المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام، وفق حدود ما قبل الرابع من يونيو عام ‌‏1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات السابقة، بما يضمن أن يكون قطاع غزة والضفة الغربية جزءاً لا ‏يتجزأ من الدولة الفلسطينية.‏

يعد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مناسبة أممية أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 لإحيائها سنوياً في 29 نوفمبر، ويهدف إلى حشد الدعم لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعودة اللاجئين.