أشاد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، بالقدرات الفنية والنفسية لمعتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن أبرز ما يميزه هو قدرته على التعامل النفسي الجيد مع اللاعبين.

وقال دويدار، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، إن معتمد جمال يجيد التعامل مع اللاعبين واحتواءهم، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على أداء الفريق داخل الملعب.

وأضاف أن المدير الفني نجح في استخراج أفضل ما لدى لاعبيه، رغم معاناتهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية، وهو أمر يعكس قدراته الكبيرة في إدارة المجموعة.