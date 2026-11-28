موعد شهر رمضان 2027 من الموضوعات التي يزداد اهتمام المواطنين بالبحث عنها مع اقتراب الشهر الكريم، إذ تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام رمضان لعام 1448 هجريًا من المتوقع أن يوافق يوم الإثنين 8 فبراير 2027، بينما يُتوقع أن يحل عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 مارس 2027، مع استمرار ارتباط الموعد الرسمي لكل مناسبة بنتائج استطلاع الهلال والرؤية الشرعية.

ويستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان بأجوائه الإيمانية والروحانية، وما يرتبط به من عبادات وطاعات وعادات اجتماعية واحتفالات تميز أيامه ولياليه، كما يحرص كثيرون على معرفة إمساكية رمضان ومواعيد الصيام والإفطار، إلى جانب الاستعدادات المنزلية وشراء مستلزمات الشهر الكريم.

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متى يبدأ شهر رمضان 2027 فلكيًا في مصر؟

أوضحت الحسابات الفلكية أن بداية شهر رمضان الكريم لعام 1448 هجريًا من المتوقع أن تكون يوم الإثنين 8 فبراير 2027، وفقًا للتقديرات الفلكية الخاصة بموعد حلول الشهر المبارك.

ومن المقرر أن يستمر شهر رمضان وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية لهلال رمضان، إذ يرتبط الإعلان الرسمي عن بداية الشهر باستطلاع الهلال، وليس بالحسابات الفلكية وحدها.

ويحظى موعد بداية رمضان باهتمام واسع بين المواطنين، نظرًا لارتباطه بترتيبات الصيام والعبادات والاستعدادات الأسرية، فضلًا عن تنظيم مواعيد العمل والأنشطة اليومية خلال الشهر الكريم.

كم عدد أيام شهر رمضان 2027؟

لم يحدد النص عدد أيام شهر رمضان 2027 بصورة نهائية، إذ يتوقف عدد أيام الشهر على ثبوت رؤية هلال شهر شوال، والتي تحدد نهاية رمضان وبداية عيد الفطر المبارك.

وبحسب الموعد الفلكي المتوقع لبداية الشهر، تبدأ إمساكية رمضان 1448 هـ في مصر يوم الإثنين 8 فبراير 2027، وتستمر حتى الإثنين 8 مارس 2027، على أن يتم تأكيد بداية الشهر ونهايته رسميًا وفقًا للرؤية الشرعية.

متى يكون موعد عيد الفطر 2027؟

تشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الفطر المبارك لعام 2027 من المتوقع أن يوافق يوم الأربعاء 10 مارس، وذلك وفقًا للتقديرات الخاصة بموعد حلول شهر شوال.

ومع ذلك، يظل الموعد الرسمي لعيد الفطر مرتبطًا بنتائج استطلاع هلال شهر شوال، حيث يتم الإعلان عن بداية العيد بعد التحقق من الرؤية الشرعية.

ويترقب المواطنون موعد عيد الفطر للاستعداد للاحتفال بهذه المناسبة، التي تأتي عقب انتهاء شهر رمضان، وتحمل أجواء من البهجة والتواصل الاجتماعي بين الأسر والأقارب.

متى تبدأ إمساكية رمضان 2027 في مصر؟

تبدأ إمساكية رمضان 1448 هـ فلكيًا في مصر يوم الإثنين 8 فبراير 2027، وتستمر حتى الإثنين 8 مارس 2027.

وتعتمد هذه المواقيت على حسابات الهيئة المصرية العامة للمساحة لتوقيت مدينة القاهرة، على أن يتم تأكيد غرة شهر رمضان رسميًا بعد استطلاع الهلال من قِبل دار الإفتاء المصرية مساء الأحد 7 فبراير 2027.

وتساعد إمساكية رمضان المواطنين على معرفة مواقيت الصيام والإفطار ومواعيد الصلاة خلال الشهر الكريم، بما يتيح لهم تنظيم يومهم والاستعداد لأداء العبادات المختلفة.

كيف يستعد المواطنون لاستقبال شهر رمضان 2027؟

يبدأ المسلمون الاستعداد لاستقبال شهر رمضان بمجموعة من العادات والتقاليد التي تعكس أجواء البهجة والروحانيات المرتبطة بالشهر الكريم.

وتحرص الأسر على تزيين المنازل بالفوانيس والزينة الرمضانية، إلى جانب شراء مستلزمات الشهر من السلع الغذائية والياميش والمكسرات والتمور، وتجهيز الأطعمة التي يزداد الإقبال عليها خلال رمضان.

وتعد هذه الاستعدادات من المظاهر الاجتماعية التي ترتبط بقدوم الشهر المبارك، حيث تتجمع الأسر لتجهيز احتياجاتها، وتستعد لاستقبال أيام رمضان ولياليه بما تحمله من أجواء خاصة.

ما الأفعال المحببة التي يحرص المسلمون عليها في شهر رمضان؟

تتعدد الأفعال المحببة في شهر رمضان الكريم، التي يحرص المسلمون على أدائها للتقرب إلى الله والإكثار من الحسنات، ومن أبرزها الصيام وقراءة القرآن والصدقة وإفطار الصائمين وكثرة الدعاء وذكر الله تعالى.

الصيام

يعد الصيام من أبرز العبادات في شهر رمضان، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه».

قراءة القرآن

يحرص المسلمون على قراءة القرآن الكريم خلال شهر رمضان، والإكثار من تلاوته والتدبر في آياته، لما يمثله من عبادة مرتبطة بأجواء الشهر الكريم.

الصدقة

تُعد الصدقة من الأعمال الصالحة التي يحرص المسلمون على أدائها في رمضان، ومساعدة المحتاجين، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصدقة صدقة رمضان».

إفطار الصائمين

من الأعمال التي يحرص عليها المسلمون خلال الشهر الكريم إفطار الصائمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء».

كثرة الدعاء وذكر الله تعالى

يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء وذكر الله تعالى خلال شهر رمضان، خاصة وقت الإفطار وفي الثلث الأخير من الليل ويوم الجمعة.

ما الأدعية المستحبة لاستقبال شهر رمضان؟

يستحب الإكثار من الدعاء في الأيام السابقة لشهر رمضان، ومن أشهر الأدعية التي يرددها المسلمون:

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، واجعلنا فيه من المقبولين.

اللهم سلّمني إلى رمضان، وسلّم لي رمضان، وتسلّمه مني متقبلًا.

اللهم أعنّا فيه على الصيام والقيام وغضّ البصر وحفظ اللسان.

اللهم اجعلنا فيه من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين.

اللهم اجعل صيامنا صيام الصادقين، وقيامنا قيام الخاشعين.

خلاصة موعد رمضان وعيد الفطر 2027

وفقًا للحسابات الفلكية الواردة، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2027 يوم الإثنين 8 فبراير، وأن يكون عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 مارس، بينما تبدأ إمساكية رمضان في مصر يوم الإثنين 8 فبراير وتستمر حتى الإثنين 8 مارس 2027.

وتظل المواعيد الرسمية لبداية شهر رمضان وعيد الفطر مرتبطة باستطلاع الهلال وإعلان الرؤية الشرعية من الجهات المختصة.