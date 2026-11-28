أكد الدكتور أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة المرورية، أنه من المؤكد أنه هناك أمر حدث أدى إلى انقلاب سيارة نقل المواد البترولية .

وقال أيمن الضبع في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حتى وإن اصطدمت السيارة الملاكي في إطارات سيارة نقل البنزين لا تؤدي إلى انقلاب سيارة نقل المواد البترولية بشكل فوري".

وتابع أيمن الضبع :" معاينة مكان الحادث ومكان الاصطدام وفحص سيارة نقل المواد البترولية امر في غاية الأهمية للوقوف على أسباب انقلاب السيارة ".

وأكمل أيمن الضبع :" الفيديو أوضح أن سيارة نقل البنزين انقلب على الفور بعد اصطدام السياراة الملاكي بها وهذا الامر بحاجة على بحث وفحص ".



ولفت أيمن الضبع:" حجم تسرب الوقود من سيارة نقل البنزين كان كبيرا فور انقلاب السياراة وهذا أمر يحتاج إلى تحقيق وهناك علامات استفهام كبيرة ".

