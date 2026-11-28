أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات الحكم علي مديرة المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريمها 9 ملايين و621 ألف جنيه، في اتهامها بالحصول على رشاوى مالية من أصحاب شركات مقاولات، مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية إليهم بالمخالفة للقانون.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين إبراهيم صقر و سامح رمزي ومحمود رشدان





حيثيات مديرة المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة

وكشفت الحيثيات الحكم، أن المتهمة بصفتها مدير عام المكتب الفني والقائمة بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، استغلت سلطات وظيفتها في تسريب وإفشاء القيم التقديرية لمقايسات عدد من المشروعات الحكومية لصالح أصحاب شركات مقاولات، لتمكينهم من الفوز بها والتعاقد على تنفيذها بالأمر المباشر.

وتابعت، ن المتهمة طلبت وحصلت من صاحب شركة العراقي للمقاولات على مبلغ 117 ألف جنيه، مقابل إفشائه بالقيم التقديرية لمشروعي تغيير شبكة المياه والصرف الصحي بمول الموردى، وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية بالنزهة، وإنهاء إجراءات ترسيتهما على شركته، بما مكنه من تحقيق ربح دون وجه حق بلغ 5 ملايين و771 ألف جنيه.

كما أشارت إلى أن المتهمة حصلت من صاحب شركة ناديكو للمقاولات على مبلغ 8 آلاف جنيه، عقب إنهاء إجراءات ترسية مشروعي تطوير حديقة الحرية بالزمالك وتطوير حديقة العاشر من رمضان على شركته، مقابل المكافأة على ما أدته من أعمال، وهو ما مكنه من تحقيق ربح غير مستحق بلغ 3 ملايين و850 ألف جنيه.



واستندت المحكمة في حكمها إلى تحريات الرقابة الإدارية، والتسجيلات الصوتية والمحادثات الهاتفية المأذون بها من النيابة العامة، والتي كشفت عن تواصل المتهمة مع أصحاب شركتي المقاولات بشأن تفاصيل المشروعات وقيم المقايسات، وتوجيههم لإعداد عروض الأسعار بما يضمن ترسية الأعمال عليهم.

وأوردت الحيثيات إحدى المحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمة وصاحب شركة العراقي للمقاولات، بتاريخ 25 فبراير 2025، ناقشا خلالها تفاصيل مقايسة أحد المشروعات، والاتفاق على أن تكون قيمة العرض أقل من مليوني جنيه، وفقًا لما ورد بالمحادثة، كما أشارت المحكمة إلى أن التسجيلات تضمنت محادثات أخرى بشأن إعداد المقايسات والقيم التقديرية للمشروعات، ومتابعة إجراءات الترسية، فضلًا عن تقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام، الذي أكد مطابقة أصوات المتهمين للأصوات الواردة بالتسجيلات.



وتابعت، نقلًا عن شهادة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الإسكان، عن وجود مخالفات شابت إجراءات طرح المشروعات، من بينها عدم وجود أسباب عاجلة تبرر إسناد الأعمال بالأمر المباشر، وعدم وجود المظروف المغلق المتضمن القيمة التقديرية المعتمدة من محافظ القاهرة، فضلًا عن اقتصار مدة تقديم العروض على 48 ساعة فقط، وعدم إرفاق مقايسة الأعمال ضمن المستندات المنشورة، كما أن المتهمة كانت مختصة بالإشراف الفني على أعمال المناقصات، واعتماد عروض الأسعار والمقايسات، وإعداد المذكرات المعروضة على المحافظ للموافقة على التعاقد بالأمر المباشر، وهو ما أكد اختصاصها الوظيفي بالتصرفات محل الاتهام.



كما كشفت الحيثيات المحكمة، أن صاحب شركة العراقي للمقاولات أقر خلال التحقيقات وأمام المحكمة بتقديم مبلغ 117 ألف جنيه للمتهمة على دفعات، مقابل تسريب القيم التقديرية للمشروعات وترسيتها على شركته، كما أقر صاحب شركة ناديكو بتقديم مبلغ 8 آلاف جنيه للمتهمة على سبيل المكافأة عقب إسناد المشروعات إلى شركته، واطمأنت إلى اعترافات المتهمين إلى جانب أقوال الشهود والتسجيلات الصوتية والمستندات المضبوطة بمكتب المتهمة، ورفضت دفوع دفاعها ببطلان إجراءات التسجيل وعدم جدية التحريات وانتفاء أركان الجرائم المسندة إليها.