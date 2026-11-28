قال المهندس محمد سعيد، خبير الذكاء الاصطناعي، إن التوسع في إدارة الخدمات الحكومية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات لا يمثل تهديداً للعنصر البشري، موضحاً أن هناك فرقاً كبيراً بين «اختفاء الوظائف» و«اختفاء المهام»؛ حيث ستتراجع الحاجة إلى المهام الروتينية التقليدية مقابل استحداث أدوار ومسؤوليات ووظائف جديدة تواكب المستقبل.

وأوضح المهندس محمد سعيد، خلال برنامج «العنكبوت»، المذاع على قناة أزهري، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقلل الاعتماد على العنصر البشري في الأعمال الروتينية مثل إدخال البيانات، ومراجعة المستندات، والرد على الاستفسارات، لكنها في المقابل ستفتح آفاقاً لوظائف نوعية جديدة.

وأضاف خبير الذكاء الاصطناعي أن الموظف الحكومي في المستقبل لن يكون مجرد منفذ للمعاملات، بل سيتحول دوره إلى مشرف على الأنظمة الذكية، ومحلل للبيانات، ومطور للخدمات، ومسئول عن جودة القرارات التي تتخذها تلك الأنظمة، فضلاً عن كونه مسؤولاً بشكل مباشر عن تحقيق سعادة المتعاملين.

وفي رده على التساؤلات والمخاوف العالمية بشأن أمن المعلومات وحماية البيانات في ظل إدارة الحكومة بالذكاء الاصطناعي، أكد سعيد أن دولة الإمارات أثبتت تاريخياً قدرتها على تحويل التحديات الكبرى إلى إنجازات عالمية، بدءاً من تشييد «برج خليفة» كأطول برج في العالم، مروراً بإطلاق «مسبار الأمل» والوصول إلى كوكب المريخ، وصولاً إلى ريادتها في التحول الرقمي الآمن.

وشدد المهندس محمد سعيد على أن الإمارات تمتلك منظومة تكنولوجية مؤمّنة بنسبة 100%، موضحاً أن بناء ذكاء اصطناعي حكومي يختلف جذرياً عن استخدام التطبيقات العامة غير المؤمّنة؛ إذ تعمل الدولة من خلال منظومة متكاملة وخاضعة للرقابة والحوكمة وتعتمد على «الذكاء الاصطناعي السيادي» وليس التقليدي.

واختتم خبير الذكاء الاصطناعي تصريحاته بالتأكيد على أن دولة الإمارات تمتلك البنية التحتية المتطورة، ومراكز البيانات، وتقنيات تشفير البيانات وتخزينها ونقلها، مما يمنحها «السيادة الرقمية» الكاملة على البيانات الحكومية، ويضمن أعلى درجات الأمان والخصوصية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.