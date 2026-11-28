كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل اجتماع الحكومة الاستثنائي المقرر عقده غدًا، الأحد، بشأن حوادث الطرق، قائلًا: “إيه المطلوب، المطلوب تطبيق القانون، مينفعش تجاوز العلامة الحمراء، في دول بتفرض غرامات 5 آلاف ريال و200 يورو”.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: “طيب لو في تعديلات للقانون علشان تحافظ على الأرواح ويكون في التزام وردع، اعملوها لوجه الله، لسه النهارده الصبح في ناس بتعمل غرز، يتعمل قانون يلغيها خالص”.

وأردف: “اللي قدامك ده بيعمل غرز وركب الطيارة للسعودية أو الإمارات أقسم بالله ما يقدر يعمل كده، ليه هنا بتعملها وهناك لا؟ ليه تكسر الإشارة، غلظ العقوبات، لازم يتم تطبيق القانون”.

وأضاف: “في المجلس الأعلى للمرور برئاسة مجلس الوزراء، هل انعقد، متى آخر مرة، هل المجلس ده عمل اجتماعات، هل مطلوب إعادة تشكيله، لو عندك قانون عاوز تعدله عدله بكرة، الحادثة ممكن تصيبني وتصيبك”.

وأشار أحمد موسى إلى أن "هناك رباعي خط النار: النقل والتوك توك والموتوسيكلات والميكروباص، شوف بتوع الدليفري بيعملوا إيه في الشارع، لو فيهم 10% ملتزمين شوف بقى هيطلع لك كام واحد غير ملتزم، بتاع الميكروباص والتوكتوك واخدين الشوارع على حسابهم”.

وأردف: “عندنا 11 مليون مركبة ليها رخصة، يعني عاوزين 11 مليون ظابط مرور، لازم نغير سلوكياتنا، طيب هل لو غيرنا الحكومة الحوادث هتقل، أغلب الحوادث المرورية بسبب خطأ بشري، طيب اللي بيصلي في الشارع دي فضيحة، سايبين كله وقعد في الشارع وصلى وعطل البلد، ده سلوك مين، المشهد ده مستحيل يكون في العالم غير مصر، ده حلال ولا حرام”.

ونوه أحمد موسى إلى أن "فرض ربنا مش يكون بالشكل ده، ده مش من الدين إنك تصلي كده وتعطل حال الناس، خد جنب وصلي، أنت عطلت حال الناس، رئيس البلد ورئيس الحكومة وكل الوزراء تدخلوا، لما تعطل الدنيا وتقلب يحصل إيه، ده سلوك لازم يتغير”.

وأكمل: “الناس ساكتة ومحدش عايز يتكلم، السلوكيات دي مش محتاجة تعليم أو تعديل، هو عارف من نفسه بيكسر الإشارة أو بيجري أو بيعمل غرز، لازم يتم تطبيق القانون بدون استثناء، محدش بيمنع حوادث طالما في عنصر بشري”.

وأردف: “في ناس بتعدي من الشارع في نص الليل والدنيا ضلمة، وفي وسط الشارع مصر يعدي منه وجنبه الكوبري بتاع المشاة، ده عايز تعمله إيه، تتعامل معه إزاي، في واحد فجأة عدى، العربيات وقفت وعملت حادثة وكارثة حصلت، وهو عدى وملوش دعوة بعد كده”.