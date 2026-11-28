يدرس الكونجرس الأمريكي تشديد الإجراءات الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي وحماية الموظفين، بعد سلسلة من الفضائح التي طالت 6 أعضاء في مجلس النواب خلال العام الجاري، وسط تحركات لإقرار تشريعات جديدة وتعزيز آليات التحقيق والمحاسبة.

وأفاد موقع «أكسيوس» بأن النائبتين الجمهورية كات كاماك والديمقراطية تيريزا ليغر فرنانديز تعملان على إعداد تشريع يستهدف تعزيز حماية المبلغين عن وقائع التحرش من الإجراءات الانتقامية، وتحسين آليات تقديم الشكاوى، إلى جانب توسيع القيود المفروضة على العلاقات بين النواب والموظفين.

وتعتزم مجموعة العمل المشتركة بين الحزبين طرح مشروع التشريع عند استئناف الكونغرس أعماله في ديسمبر المقبل، رغم وجود شكوك بشأن إمكانية التصويت عليه قبل نهاية العام، بسبب ازدحام جدول الأعمال ومشكلات حضور النواب.

وفي 19 نوفمبر، أقرت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب تعديلات تستهدف تسريع التحقيقات وزيادة الشفافية، من بينها نشر نتائج التحقيقات التي تثبت ارتكاب النواب مخالفات جنسية، مع الحفاظ على سرية هويات الضحايا، وتوسيع نطاق العقوبات المالية.

وطالبت اللجنة قيادة مجلس النواب بتوفير موارد إضافية لمواجهة الزيادة في عدد التحقيقات، فيما أعلن رئيسها الجمهوري مايكل غيست تعيين موظف إضافي، معربا عن أمله في زيادة عدد العاملين مطلع العام المقبل.

وفي أحدث تطورات هذه القضايا، أعلن النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا جيمي غوميز، في 23 نوفمبر، استقالته اعتبارا من الأول من ديسمبر، بعدما خلصت لجنة الأخلاقيات إلى ارتكابه سلوكا جنسيا غير لائق بحق موظفة في المجلس، مشيرة إلى أن تصرفاته قد ترقى إلى اعتداء جنسي يعاقب عليه القانون. واعترض غوميز، الذي خسر الانتخابات، على نتائج التحقيق.

وبدأت سلسلة الفضائح في أبريل الماضي، باستقالة النائبين الديمقراطي إريك سوالويل والجمهوري توني غونزاليس خلال ساعات قليلة. ونفى سوالويل اتهامات بالاعتداء الجنسي، بينما أقر غونزاليس بإقامة علاقة مع موظفة توفيت لاحقا إثر انتحارها.

وفي أغسطس، انسحب الجمهوري تشاك إدواردز من سباق إعادة انتخابه، بعدما خلصت لجنة الأخلاقيات إلى مخالفته قواعد مكافحة التحرش الجنسي وبيئة العمل العدائية، قبل أن يوجه إليه مجلس النواب توبيخا رسميا في سبتمبر.

كما خسر الجمهوريان كوري ميلز وماكس ميلر الانتخابات التمهيدية والعامة، على التوالي، وسط اتهامات بالعنف الأسري نفياها، فيما لا تزال التحقيقات المتعلقة بهما مستمرة.

وأشار «أكسيوس» إلى استمرار الشكوك داخل الكونجرس، سواء بين النواب أو الموظفين، بشأن قدرة الإصلاحات الجديدة على إحداث تغيير فعلي في ثقافة العمل داخل المجلس، وذلك بعد نحو عقد على إقرار إصلاحات مماثلة أعقبت حركة «مي تو» وفضائح أدت إلى الإطاحة بتسعة مشرعين.