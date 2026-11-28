تصل رحلة تقنين أوضاع العقارات إلى محطتها الأهم داخل شركات الكهرباء، فمع اكتمال ملفات التصالح خلال عام 2026، يتطلع آلاف المواطنين إلى طي صفحة "العداد الكودي" والتحول إلى عداد كهرباء قانوني يثبت الملكية ويرفع قيمة الوحدة، تساؤلات ملحة تدور حول مصير العداد الحالي، وهل يكتفى بتعديل البيانات أم يستبدل بجهاز جديد، وتأثير ذلك على شرائح الاستهلاك، لتبدأ الإجراءات فعلياً بتجهيز مستندات التقنين والتوجه لشركة التوزيع المختصة لمراجعة الملف ومنح العقار صفته الرسمية الكاملة.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

يمكن لأصحاب العدادات الكودية البدء في إجراءات التحويل من خلال الخطوات التالية:

1. استكمال إجراءات التصالح أو تقنين وضع العقار وفقًا للقواعد المنظمة.

2. تجهيز المستندات التي تثبت موقف العقار من التصالح.

تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

3. تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

4. استيفاء البيانات والمستندات الإضافية التي قد تطلبها الشركة.

5. انتظار مراجعة الطلب واستكمال إجراءات تعديل بيانات المشترك والوضع القانوني للعداد.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026

يتطلب تحويل العداد الكودي استيفاء مجموعة من المتطلبات، أبرزها تسوية الوضع القانوني للعقار وفقًا للقواعد المعمول بها، وتقديم المستندات التي توضح موقف التصالح، إلى جانب استكمال طلب التحويل لدى شركة توزيع الكهرباء التابعة لموقع العقار.

شروط تحويل العداد الكودي

وتختلف المستندات والإجراءات المطلوبة بحسب حالة العقار ومرحلة التصالح التي وصل إليها، لذلك ينبغي التأكد من المتطلبات المحددة لدى الشركة المختصة قبل تقديم الطلب.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي

تشمل المستندات التي قد يحتاج إليها المواطن لاستكمال إجراءات التحويل:

1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2. صورة عقد ملكية الوحدة أو مستند يثبت حق الانتفاع بها.

3. صورة عقد تركيب العداد الكودي.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي

4. مستند رسمي يوضح موقف العقار من التصالح أو تقنين الأوضاع.

5. المستندات أو النماذج الصادرة عن جهة التصالح المختصة، وفقًا لحالة الطلب.

وقد تشمل المستندات المرتبطة بالتصالح نماذج مثل نموذج 7 أو نموذج 8 النهائي أو نموذج 10، بحسب المرحلة التي وصل إليها الملف والقواعد المطبقة على الحالة.

حقيقة تغيير العداد للتحويل الى العداد الكودي

لا يعني تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بالضرورة تركيب عداد جديد في جميع الحالات، إذ قد تسمح شركة توزيع الكهرباء باستمرار استخدام العداد مسبق الدفع الموجود، مع تعديل بيانات المشترك واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

العداد الكودي

ويتوقف ذلك على مراجعة حالة العداد والعقار، ومدى استيفاء الشروط الفنية والإدارية التي تحددها شركة التوزيع المختصة.

هل تتغير محاسبة استهلاك الكهرباء بعد التحويل؟

تختلف محاسبة استهلاك الكهرباء بحسب نظام العداد والوضع القانوني للعقار والقواعد المعمول بها، فالعداد الكودي يخضع لنظام المحاسبة المقرر لهذه العدادات.

استهلاك الكهرباء

بينما تتم محاسبة العداد القانوني وفق نظام التعريفة وشرائح الاستهلاك المطبقة على المشتركين، وبعد إتمام التحويل، يخضع حساب الاستهلاك للنظام المعتمد للعدادات القانونية، وفقًا لما تقرره شركة توزيع الكهرباء المختصة، وهو ما يستلزم التأكد من تفاصيل المحاسبة المطبقة على كل حالة.