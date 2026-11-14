5 دقائق تكشف عطل عداد الكهرباء في منزلك.. خبير طاقة يوضح

مع تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء ، وخصم مبالغ أكبر من المعتاد من العدادات مسبوقة الدفع، يبحث الكثيرون عن طرق للتأكد من سلامة العدادات واكتشاف أي أعطال قد تؤدي إلى زيادة الاستهلاك دون مبرر.

وكشف خبير الطاقة الكهربائية أحمد الشناوي ، عن اختبار بسيط يمكن إجراؤه داخل المنزل لمعرفة ما إذا كان عداد الكهرباء يعمل بصورة طبيعية أم يحتاج إلى الفحص والصيانة.

اختبار بسيط يكشف خلل عداد الكهرباء

وأوضح الشناوي، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاختبار يبدأ بفصل جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمنزل، بما فيها الثلاجة والتكييف والتليفزيون، وترك العداد لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق دون تشغيل أي أجهزة.

عداد الكهرباء

وأضاف أنه يجب تسجيل قراءة العداد قبل فصل الأجهزة ومقارنتها بالقراءة بعد انتهاء المدة، فإذا استمر العداد في تسجيل زيادة في الاستهلاك رغم فصل جميع الأجهزة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود خلل يستدعي فحصه من جانب شركة الكهرباء.

عداد الكهرباء

وأشار إلى أن الاختبار نفسه يمكن تطبيقه على العدادات مسبوقة الدفع، من خلال متابعة الرصيد والتأكد من عدم حدوث خصم منه خلال فترة فصل الأجهزة، مؤكدًا أهمية التواصل مع شركة الكهرباء عبر الخط الساخن 121 في حالة الاشتباه بوجود مشكلة.

مميزات العدادات الذكية للمواطنين

وأكد خبير الطاقة الكهربائية أن العدادات الذكية توفر العديد من المزايا، أبرزها إمكانية شحن كارت الكهرباء من خلال المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الشحن، فضلًا عن إمكانية متابعة معدلات الاستهلاك عن بُعد باستخدام التطبيقات الإلكترونية.

ولفت إلى أن بعض التطبيقات تتيح إرسال تنبيهات للمواطن عند الاقتراب من الانتقال إلى شريحة استهلاك أعلى، وهو ما يساعد على متابعة الاستهلاك وترشيده، خاصة أن الانتقال إلى شريحة أعلى قد يؤدي إلى زيادة قيمة المحاسبة.

تحذير من استخدام كارت كهرباء خاص بعداد آخر

وحذر الشناوي المواطنين من استخدام كارت شحن خاص بعداد كهرباء آخر، موضحًا أن لكل عداد كارتًا مخصصًا مرتبطًا ببياناته، وأن استخدام كارت غير مطابق قد يؤدي إلى تهنيج العداد أو حدوث خلل في طريقة عمله.

وشدد على أهمية الالتزام باستخدام الكارت المخصص لكل عداد، ومتابعة معدلات الاستهلاك بصورة دورية، لتجنب المشكلات الفنية وضمان الاستفادة من المزايا التي توفرها العدادات الحديثة.