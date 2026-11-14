من تصريح الكوافير إلى الاعتذار.. القصة الكاملة لأزمة أحمد السقا وهشام سليمان

شهدت أزمة التصريح المثير للجدل الذي أطلقه المنتج هشام سليمان بشأن الفنان أحمد السقا، خلال إحدى ندوات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تطورا جديدا، بعدما بادر سليمان بتقديم اعتذار علني للسقا، على خلفية حديثه عن أجر مصفف شعره في مسلسل «نسل الأغراب»، وما صاحبه من ذكر اسم الفنان بطريقة أثارت الجدل.

وبدوره، رد أحمد السقا على اعتذار المنتج هشام سليمان، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد خلاله تقديره للعلاقة التي تجمعهما، لكنه رفض اعتذاره، مشددا على أن ما بينهما أكبر من أن يستدعي اعتذارا، خاصة أنه يعتبره بمثابة شقيقه الأكبر.

وقال أحمد السقا: «بعيدا عن إنك أخويا الكبير وعملتلي أجمل أفلام، وتيتو أولهم، فاعتذارك غير مقبول، لأن عيب إنك تعتذر لأخوك الصغير، لأنك تحديدا شاهد على كل تنازلاتي عن أجزاء كبيرة من أجري عشان نعمل أفلام حلوة ونخرج نجوم كتير».

وأضاف: «ومن فضلك اعتذر عن إنك بتعتذر يا أخويا الكبير، اللي ياما وقفت جنبي من أيام المدرسة.. أبقى قليل الأصل ومش متربي لو فهمتك غلط يا أتش، بحفظ المقامات، ومتنساش إني حفيت وراك عشان تعملي تيتو».

بداية أزمة كوافير السقا

وتعود بداية الأزمة إلى ندوة للمنتج هشام سليمان ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تحدث خلالها عن بعض التفاصيل الطريفة من كواليس مسلسل «نسل الأغراب»، الذي جمع الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة.

وكشف سليمان، خلال حديثه أن مصفف شعر أحمد السقا، طه عبد الوهاب، كان يحصل على 25 ألف جنيه أسبوعيا، رغم عدم احتياج الفنان إلى تصفيف شعره خلال أحداث المسلسل، وهو التصريح الذي أثار تفاعلا واسعا، بعدما ارتبط بذكر اسم السقا ومصفف شعره في سياق أثار الجدل.

هشام سليمان يعتذر لأحمد السقا

وعلى إثر حالة الجدل التي أثارها التصريح، حرص هشام سليمان على توضيح موقفه وتقديم اعتذار علني، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وجهه إلى مصفف الشعر طه عبد الوهاب والفنان أحمد السقا.

وكتب سليمان: «مني إلى صديقي العزيز الكوافير طه عبد الوهاب.. مثل ما قلته في ندوة مهرجان القاهرة السينمائي عن مسلسل نسل الأغراب وذكرت اسم طه عبد الوهاب.. عفوا يا طه.. حقك على راسي.. وحق أحمد السقا على راسي.. زلة لسان متزعلش مني».