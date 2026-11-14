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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس القطاع الديني يتفقد فعاليات دورتين لـ أئمة الأوقاف في القليوبية

رئيس القطاع الديني يلتقى بالأئمة
رئيس القطاع الديني يلتقى بالأئمة
عبد الرحمن محمد

تفقد الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد مجدي عوض - مدير عام الإدارة العامة للتدريب، فعاليات دورتي «أصول الفكر المعتدل» و«تحسين الأداء اللغوي» للأئمة بمحافظة القليوبية، ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه الوزارة برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف؛ للارتقاء بالمستوى العلمي والفكري واللغوي للأئمة، وإعداد إمام يمتلك أدوات الفهم الصحيح للدين، ويحسن التعبير عن رسالته الدعوية، بحضور الدكتور محمد نصار - مدير عام المساجد بالوزارة.

تفاصيل الجولة 

وشملت الجولة مركز التدريب بمسجد أبو مترد بإدارة أوقاف الخانكة، وقاعات التدريب بمسجد الفقهاء التابع لإدارة أوقاف شبين القناطر، ومسجد زعزع بإدارة أوقاف طوخ، حيث تابع الوفد انتظام المحاضرات، والتقى بالأئمة المتدربين، واطمأن على توافر الإمكانات اللازمة لتنفيذ البرنامج التدريبي.

وحاضر بمسجد أبو مترد بالخانكة الدكتور عبد الرحمن رمضان - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، فيما ألقى الدكتور أحمد سمير - إمام مسجد سيدنا عمرو بن العاص، محاضراته بمسجد الفقهاء بشبين القناطر، وقدم الأستاذ الدكتور دسوقي السخاوي - أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر الشريف، محاضراته بمسجد زعزع بطوخ.

وكان في استقبال الوفد خلال جولته كل من الشيخ أحمد كريمة - مدير إدارة أوقاف الخانكة، والشيخ محمد محمد صابر - مدير إدارة أوقاف شبين القناطر، والشيخ عمر فؤاد مختار - مدير إدارة أوقاف طوخ.

واستمع رئيس القطاع الديني إلى آراء الأئمة المتدربين حول محاور الدورتين، ومدى الاستفادة من المحتوى التدريبي، كما تابع الجوانب التنظيمية واللوجستية، واطمأن على انتظام العملية التدريبية وتفاعل المشاركين مع المحاضرات.

وتهدف دورة «أصول الفكر المعتدل» إلى ترسيخ الأسس العلمية والفكرية الصحيحة، وتنمية قدرة الإمام على التعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة ومواجهة الأفكار المنحرفة، فيما تستهدف دورة «تحسين الأداء اللغوي» تنمية المهارات اللغوية للأئمة، والارتقاء بقدرتهم على التعبير السليم والإلقاء المؤثر.

وتأتي هذه الجولة ضمن المتابعة الميدانية التي تجريها وزارة الأوقاف لبرامجها التدريبية، حرصًا على جودة التنفيذ وتحقيق أهدافها في بناء قدرات الأئمة علميًّا وفكريًّا ولغويًّا، تنفيذًا لرؤية الوزارة في تطوير الأداء الدعوي والارتقاء بمستوى الخطاب الديني.

الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني مدير عام الإدارة العامة للتدريب القليوبية وزير الأوقاف

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