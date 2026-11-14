قانون التصالح الجديد في المخالفات.. هل يتيح نموذج 8 التعلية واستكمال البناء؟

أُثير جدل واسع بين أصحاب العقارات المخالفة بشأن الموقف القانوني عقب الحصول على "نموذج 8" في قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، حيث يتساءل الكثيرون عما إذا كان هذا المستند يمثل رخصة رسمية تبيح استكمال أعمال البناء أو تعلية أدوار جديدة، وفي هذا السياق، حسمت الجهات المختصة الجدل مؤكدة أن نموذج 8 يقتصر دوره على تقنين الوضع القائم وإنهاء المخالفات السابقة فقط، ولا يعد إطلاقاً ترخيصًا للبناء أو التعلية دون استيفاء التراخيص اللازمة.

حقيقة إجازة البناء بعد استلام نموذج 8

لا يعني الحصول على نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء إمكانية البدء في أعمال بناء جديدة أو تعلية المبنى دون الرجوع إلى الجهات المختصة، إذ إن التصالح على مخالفة سابقة لا يُعد تصريحًا تلقائيًا بالبناء أو إضافة أدوار جديدة.

حقيقة إجازة البناء

ويعني نموذج «8 تصالح» إتمام إجراءات التصالح وقبول المخالفة التي تم التصالح بشأنها، إلا أن أي أعمال إنشاء جديدة تظل مرتبطة بالاشتراطات والقواعد المنظمة للبناء والتراخيص المطلوبة.

إجراءات يجب مراجعتها قبل البناء أو التعلية

وتوجد بعض النقاط التي يجب مراجعتها قبل البناء أو التعلية وقبل البدء في أي أعمال جديدة، أبرزها:

- مراجعة المساحات والارتفاعات المعتمدة والمسموح بها للمبنى.

- التأكد من الأعمال والمخالفات التي شملها التصالح بالفعل.

- مراجعة الموقف القانوني للأرض والمبنى.

مراجعة المساحات والارتفاعات

- التأكد هندسيا من قدرة المبنى الإنشائية على تحمل أي أدوار إضافية، حال السماح بها.

ويشار إلى أن التصالح على مخالفة قديمة ليس بمثابة تصريح بناء جديد وبالتالي لا يعتبر نموذج 8 رخصة تلقائية لتنفيذ أعمال إنشاء أو تعلية، لذا قبل البدء في أعمال جديدة يجب الحصول على تصريح بناء ومراجعة موقف العقار من الناحية القانونية والهندسية للتأكد من الأعمال المسموح بتنفيذها، والإجراءات والتراخيص المطلوبة وفق القواعد المنظمة لتجنب الوقوع في مخالفات جديدة يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية.

ما هو نموذج 8؟

يعد نموذج 8 نموذجا يُسلم بعد قبول التصالح وسداد المقابل، ولكن لا يمنح تلقائياً رخصة للتعلية أو صب أسقف جديدة أو استكمال أدوار لم تشملها إجراءات التصالح الأصلية.

خطوات وإجراءات صب السقف بعد التصالح

- التوجه إلى المركز التكنولوجي أو مجلس المدينة أو الحي لتقديم طلب رسمي لإضافة «استكمال أعمال الدور» داخل المسطح المتصالح عليه وبنفس الارتفاع.

- تتم مراجعة الطلب من قِبل مهندس استشاري لتقييم قدرة الأعمدة والأساسات على تحمل صب السقف الجديد.

إجراءات صب السقف بعد التصالح

- يتم إصدار قرار من الجهة المختصة نموذج 8 المرفق باللائحة التنفيذية يسمح بالصب، ويعتبر ترخيصاً رسمياً للأعمال، بناءً على موافقة اللجنة الفنية.

- سداد الرسوم الإدارية المقررة لاستكمال الأعمال، وتكون بسيطة مقارنة بمبالغ التصالح الأصلية.

- يحق للحاصلون على نموذج 10 القانون القديم، استكمال الأعمال بعد تقديم المستندات اللازمة وتحويل طلبهم، حتى لو كانوا خارج الحيز العمراني.