قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات
رئيس الوزراء يتفقد مصنع للحلول البيئية لإنتاج قضبان التسليح المركب
وظائف وزارة العمل 2026.. 620 فرصة عمل برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه
أطفال ونساء حوامل.. مجـ.زرة مروعة تضرب النازحين في إثيوبيا
مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالقليوبية وبني سويف وضبط آخرين من متجري المواد المخدرة والأسلحة
من تصريح الكوافير إلى الاعتذار.. القصة الكاملة لأزمة أحمد السقا وهشام سليمان
حملات على أوكار الكيف.. مصرع 7 عناصر خطرة وضبط 3 أطنان مخدرات
رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوسع في التصنيع المحلى والاعتماد على الخامات المصرية
جرس إنذار من واشنطن.. مظاهرة تحذر من انفجار القرن الأفريقي بسبب آبي أحمد
رئيس الوزراء يتفقد مصانع للأدوات الكهربائية وحلول الأمان بميت غمر
قرار عاجل من المحكمة في دعوى الطعن على العدادات الكودية
رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بتوطين الصناعات الهندسية وتعميق التصنيع المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قانون التصالح الجديد في المخالفات.. هل يتيح نموذج 8 التعلية واستكمال البناء؟

التصالح الجديد في مخالفات البناء
التصالح الجديد في مخالفات البناء
خالد يوسف

أُثير جدل واسع بين أصحاب العقارات المخالفة بشأن الموقف القانوني عقب الحصول على "نموذج 8" في قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، حيث يتساءل الكثيرون عما إذا كان هذا المستند يمثل رخصة رسمية تبيح استكمال أعمال البناء أو تعلية أدوار جديدة، وفي هذا السياق، حسمت الجهات المختصة الجدل مؤكدة أن نموذج 8 يقتصر دوره على تقنين الوضع القائم وإنهاء المخالفات السابقة فقط، ولا يعد إطلاقاً ترخيصًا للبناء أو التعلية دون استيفاء التراخيص اللازمة.

حقيقة إجازة البناء بعد استلام نموذج 8

لا يعني الحصول على نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء إمكانية البدء في أعمال بناء جديدة أو تعلية المبنى دون الرجوع إلى الجهات المختصة، إذ إن التصالح على مخالفة سابقة لا يُعد تصريحًا تلقائيًا بالبناء أو إضافة أدوار جديدة.

حقيقة إجازة البناء

ويعني نموذج «8 تصالح» إتمام إجراءات التصالح وقبول المخالفة التي تم التصالح بشأنها، إلا أن أي أعمال إنشاء جديدة تظل مرتبطة بالاشتراطات والقواعد المنظمة للبناء والتراخيص المطلوبة.

إجراءات يجب مراجعتها قبل البناء أو التعلية

وتوجد بعض النقاط التي يجب مراجعتها قبل البناء أو التعلية وقبل البدء في أي أعمال جديدة، أبرزها:

- مراجعة المساحات والارتفاعات المعتمدة والمسموح بها للمبنى.

- التأكد من الأعمال والمخالفات التي شملها التصالح بالفعل.

- مراجعة الموقف القانوني للأرض والمبنى.

مراجعة المساحات والارتفاعات

- التأكد هندسيا من قدرة المبنى الإنشائية على تحمل أي أدوار إضافية، حال السماح بها.

ويشار إلى أن التصالح على مخالفة قديمة ليس بمثابة تصريح بناء جديد وبالتالي لا يعتبر نموذج 8 رخصة تلقائية لتنفيذ أعمال إنشاء أو تعلية، لذا قبل البدء في أعمال جديدة يجب الحصول على تصريح بناء ومراجعة موقف العقار من الناحية القانونية والهندسية للتأكد من الأعمال المسموح بتنفيذها، والإجراءات والتراخيص المطلوبة وفق القواعد المنظمة لتجنب الوقوع في مخالفات جديدة يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية.

ما هو نموذج 8؟

يعد نموذج 8 نموذجا يُسلم بعد قبول التصالح وسداد المقابل، ولكن لا يمنح تلقائياً رخصة للتعلية أو صب أسقف جديدة أو استكمال أدوار لم تشملها إجراءات التصالح الأصلية.

خطوات وإجراءات صب السقف بعد التصالح

- التوجه إلى المركز التكنولوجي أو مجلس المدينة أو الحي لتقديم طلب رسمي لإضافة «استكمال أعمال الدور» داخل المسطح المتصالح عليه وبنفس الارتفاع.

- تتم مراجعة الطلب من قِبل مهندس استشاري لتقييم قدرة الأعمدة والأساسات على تحمل صب السقف الجديد.

إجراءات صب السقف بعد التصالح

- يتم إصدار قرار من الجهة المختصة نموذج 8 المرفق باللائحة التنفيذية يسمح بالصب، ويعتبر ترخيصاً رسمياً للأعمال، بناءً على موافقة اللجنة الفنية.

- سداد الرسوم الإدارية المقررة لاستكمال الأعمال، وتكون بسيطة مقارنة بمبالغ التصالح الأصلية.

- يحق للحاصلون على نموذج 10 القانون القديم، استكمال الأعمال بعد تقديم المستندات اللازمة وتحويل طلبهم، حتى لو كانوا خارج الحيز العمراني.

قانون التصالح الجديد نموذج 8 قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 أعمال البناء استيفاء التراخيص اللازمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

علي ماهر

علي ماهر يكشف سر هدف محمد هاني أمام مالاوي : تدربنا عليه بالفيديو

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن

الشيخ حمادة عبد الوهاب

توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

خلال الجولة

وزير الاستثمار: جذب الاستثمارات إلى الصناعات التكنولوجية يعزز تنافسية المنتج المصري

خلال الجولة

وزير الاستثمار: جذب الاستثمارات إلى الصناعات التكنولوجية يعزز تنافسية المنتج المصري

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد