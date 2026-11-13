قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز الشراكة
خبير يكشف طريقة فحص عداد الكهرباء ويحذر من خطأ شحن الكارت.. فيديو
إنجاز جديد.. منة الله إبراهيم تحصد برونزية الملاكمة بأولمبياد الشباب 2026
الكرملين: نشر قوة عسكرية أوروبية في أوكرانيا استمرار للحرب على نطاق أوسع
إلغاء 6 آلاف تأشيرة لتنظيم رحلات بغرض الولادة على الأراضي الأمريكية
وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في منتدى صير بني ياس
مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد العقوبات المتعلقة باليمن
ترامب: لن أتردد باتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران ما لم تحقق ما نريده
التضامن: «سجين زفتى» عمل درامى للتوعية بمخاطر النصب في جمع التبرعات
منافسه ساخنة في انتخابات نادي المنيا الرياضي اليوم .. صور
فرق طبية في 3 مناطق بالأقصر.. استمرار تقديم خدمات مبادرة «100 يوم صحة» للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مهلة 12 شهرا وتسهيلات جديدة.. تحركات حكومية لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء
قانون التصالح في مخالفات البناء
محمد غالي

تستعد الحكومة لإدخال تيسيرات جديدة على منظومة التصالح في مخالفات البناء، تستهدف تسريع إجراءات تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، مع إعادة النظر في مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، بما يراعي اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين والمناطق المختلفة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأكد رئيس الوزراء أهمية تطوير منظومة التصالح والاستفادة من التجارب العملية لتطبيق القانون، والعمل على تجاوز العقبات التي واجهت المواطنين، من خلال وضع حلول أكثر مرونة تسهم في تسهيل الإجراءات وزيادة معدلات التصالح.

مهلة 12 شهرا لإنهاء التصالح في مخالفات البناء

ومن  أبرز المستهدفات والتوصيات التي خرج بها «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت وضع خطة لتيسير الإجراءات وتسريع الانتهاء من طلبات تقنين الأوضاع، مع استهداف إنجاز هذا الملف خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من إقرار تعديل القانون.

وتستهدف التوجهات الجديدة تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية لمختلف الفئات، بما يضمن إتاحة فرص أكبر للاستفادة من منظومة التصالح.

قانون التصالح في مخالفات البناء

تقسيط مقابل التصالح وتخفيض المستندات المطلوبة

تضمنت المقترحات المطروحة إعادة النظر في آليات تحديد مقابل التصالح، من خلال مراعاة الاختلاف في القيم السوقية بين المناطق، وعدم التعامل مع جميع الحالات بالمعايير نفسها.

كما تشمل التيسيرات المقترحة التمييز بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية، بما يحقق مزيدا من العدالة في تحديد قيمة التصالح.

وتتضمن الإجراءات كذلك التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للمواطنين الراغبين في السداد المبكر، إلى جانب تقليل وتبسيط المستندات المطلوبة، بهدف اختصار الوقت والجهد وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية.

تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

ومن الآليات المقترحة لإدخال التيسيرات على منظومة التصالح، وفي مقدمتها مراجعة الاشتراطات والمستندات اللازمة لتقديم الطلبات، وتطوير أساليب تقدير مقابل التصالح، وإعادة تنظيم قواعد السداد والتقسيط بما يتناسب مع طبيعة الحالات المختلفة.

وتستهدف التعديلات تحقيق التوازن بين مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضمان العدالة في تحديد مقابل التصالح، والحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

مدبولي يوجه بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب بشأن تعديلات القانون

وفي سياق متصل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات بشأن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق حول الصياغات التشريعية المقترحة والوصول إلى توافق يراعي مختلف الرؤى والملاحظات المطروحة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تحقق التعديلات تيسيرات حقيقية للمواطنين الراغبين في التصالح، مع وضع ضوابط واضحة تمنع تكرار مخالفات البناء، والتصدي لأي محاولات جديدة للبناء خارج الأطر القانونية، بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.

قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب

زلزال - أرشيفية

عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

محمد صلاح

تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

محمد رمضان وأحمد العوضي

ثقافة الفنانين لها دور مهم.. محمد العدل يسخر من رمضان والعوضي

ترشيحاتنا

مياه الشرب

اعمل حسابك| قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة.. المواعيد والأماكن

قافلة طبية بالإسكندرية

مجانًا ولمدة 4 أيام.. بنك الشفاء يقدم خدمات طبية متخصصة لأهالي الإسكندرية

رخصة قيادة

دليل خدمات المرور.. خطوات استخراج أو تجديد رخصة القيادة إلكترونياً والرسوم المقررة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد