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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الطاقة الذرية: لم نتلق أي معلومات من إيران بشأن وضع منشآتها وموادها النووية

إيران
إيران
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد يأن هناك تقرير للوكالة الدولية للطاقة، قالت فيه إنه لم نتلق أي معلومات من إيران بشأن وضع منشآتها وموادها النووية.


وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تزايد المخاوف بسبب رفض إيران إتاحة معلومات التصميم أو السماح بتفتيش منشأة أصفهان لتخصيب اليورانيوم .


وتابعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا نعرف الموقع الدقيق لمنشأة أصفهان للتخصيب وإذا كانت تحتوي على مواد نووية، ومن الضروري للغاية أن نجري أنشطة تحقق في إيران دون مزيد من التأخير.


وجاء أيضًا أن وكالة الطاقة الذرية تحض إيران على القيام بخطوات للسماح بدخول مفتشيها.


 

إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطاقة الذرية

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