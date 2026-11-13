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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرا الطيران والشباب والرياضة يشهدان بروتوكول تعاون بين مصر للطيران واللجنة البارالمبية لدعم الأبطال الرياضيين

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والسيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للطيران واللجنة البارالمبية المصرية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الطيران المدني، بحضور الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار شريف خليل، وعمرو العدوي رئيس القطاع التجارى بشركه الخطوط الجوية ، وإيهاب شوقى رئيس شركة تانيس للسياحة إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين وأعضاء مجلس إدارة اللجنة ونخبة من أبطال مصر البارالمبيين.

حيث وقّع البروتوكول الطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

يأتي ذلك تأكيدًا للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، وامتدادًا لإسهاماتها في دعم مختلف القطاعات الحيوية، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون مع المؤسسات الوطنية، وتوظيف الإمكانات والخبرات المتاحة بما يدعم جهود الدولة في مساندة الرياضة المصرية وأبطالها، ويوفر لهم مقومات مواصلة الإنجاز والتحفيز في مختلف البطولات والمحافل الدولية.

ويستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، وتقديم التيسيرات والمزايا اللازمة للأبطال والفرق الرياضية البارالمبية، بما يسهم في تيسير مشاركاتهم في البطولات والمنافسات المختلفة، ودعم استعداداتهم للاستحقاقات الرياضية المقبلة، وتعزيز فرصهم في مواصلة تحقيق النتائج المشرفة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شهدت مراسم التوقيع حضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، وهم إبراهيم أمين، وإيهاب حسانين، وخالد سمير، ومحمد يحيى، إلى جانب عدد من أبطال مصر البارالمبيين، من بينهم فاطمة عمر، نائب مجلس النواب ولاعبه رفع الاثقال السابقة، ورحاب رضوان، وآية عباس، وسلوى فهمي.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اعتزاز الوزارة ومصر للطيران بهذا التعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية، مشيرًا إلى أن تضافر جهود مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها يمثلان ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق أهدافًا مشتركة ويعزز إسهام كل مؤسسة في دعم مسيرة التنمية.

وأوضح الحفني أن مصر للطيران، باعتبارها الناقل الوطني، تضطلع بدور يتجاوز تقديم خدمات النقل الجوي، من خلال مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تسخير خبراتها وإمكاناتها لمساندة أبطال مصر الرياضيين، وتوفير أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لهم، بما يمكنهم من تمثيل وطنهم بصورة مشرفة في مختلف البطولات الدولية .

وأضاف الحفنى بأن هذا البروتوكول يفتح آفاقًا أوسع للتنسيق في مجالات الرعاية وتقديم المزايا والتسهيلات للرياضيين والفرق المصرية، مؤكدًا حرص قطاع  الطيران المدني ومصر للطيران على مواصلة مساندة الأبطال والمشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات الرياضية، تقديرًا لما يقدمونه من إنجازات مشرفة تضاف إلى رصيد الرياضة المصرية.

ومن جانبه، أكد السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الشراكة بين قطاعي الطيران والرياضة تعكس أهمية تكامل الإمكانات الوطنية وتضافر جهود مؤسسات الدولة لدعم الأبطال والفرق الرياضية المصرية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارات والهيئات المختلفة يسهم في توفير مقومات النجاح للرياضيين وتعزيز قدرتهم على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران، لافتًا إلى أن التجربة البارالمبية تجسد أسمى معاني الإرادة والعزيمة والإصرار، وتعكس قدرة الأبطال على تجاوز التحديات وتحقيق إنجازات ترفع اسم مصر في المحافل الدولية. كما أكد أهمية ترجمة هذا التعاون إلى خطوات عملية تسهم في تلبية احتياجات الرياضيين، وتوفير المزيد من الفرص أمامهم للاستعداد والمشاركة الفاعلة في المنافسات المقبلة.

ويعكس هذا التعاون حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز الدور المجتمعي لمؤسساتها الوطنية، وتوسيع نطاق مساهمتها في دعم الرياضة المصرية، من خلال شراكات تحقق التكامل بين مختلف قطاعات الدولة، وتساند أبطال مصر في مواصلة مسيرتهم الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعكس مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

وزير الطيران اخبار الطيران وزير الشباب اللجنة البارالمبية المصرية

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