دبروا احتياجاتكم.. انقطاع المياه 6 ساعات عن مناطق بالجيزة.. المواعيد وأماكن سيارات الشرب

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تنبيهًا عاجلًا للمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تطالبهم فيه بتدبير احتياجاتهم من المياه، وذلك قبل بدء تنفيذ خطة قطع الخدمة لمدة 6 ساعات متواصلة اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026، وحتى الساعة السادسة من صباح غدٍ السبت، نتيجة أعمال ربط خطوط المياه ضمن خطة تطوير محور الإخلاص.

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه لمدة 6 ساعات عن المنطقة المحصورة من محور عمرو بن العاص حتى شارع عثمان محرم، اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة 13 نوفمبر 2026، وحتى الساعة السادسة صباح السبت 14 نوفمبر 2026.

أوضحت الشركة، أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط خطوط مياه الشرب الفرعية بأقطار 100 و150 مم على خط مياه قطر 300 مم زهر مرن، ضمن أعمال تطوير محور الإخلاص.

توفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة

أكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، مشيرة إلى إمكانية طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، لتلبية احتياجات المواطنين.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.