من الالتزامات للتنفيذ الفعلي.. صندوق «قادرون باختلاف» يكشف خطته لتمكين ذوي الإعاقة بالمحافظات

أكدت زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقةأن هناك نقلة نوعية وتقدما ملموسا في ملف الإعاقة، والانتقال من مرحلة الالتزامات إلى التنفيذ، بما أسهم في تعزيز حضور دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات الوطنية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، والخدمات العامة، ومبادرات التنمية الوطنية معربة عن سعادتها بهذا اللقاء فى اطار التعاون والتشبيك لتوحيد الجهود

زينة توكل تستعرض استراتيجية صندوق «قادرون باختلاف»

وسلطت توكل الضوء على صندوق «قادرون باختلاف»، الذي تأسس بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020، وبدأ العمل به عام 2025، ليكمل ويعزز منظومة متكاملة من التشريعات وبرامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الوطنية والخدمات العامة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن الصندوق يضطلع بدور تنموي وتمويلي يسهم في ترجمة الالتزامات الوطنية إلى إجراءات عملية، من خلال حشد الموارد وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية.

وأشارت إلى القيم والاختصاصات التي يستند إليها الصندوق، والتي تشمل توفير المنح الدراسية والأجهزة والمعينات الحركية، وتعزيز سبل الإتاحة والشمول المالي، والتدريب وتوفير فرص العمل، ورعاية الموهوبين، وغيرها من الاختصاصات التي تستهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

كما أوضحت أن الصندوق يعتمد على مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تشمل الصحة والتأهيل، والتمكين الاقتصادي والعمل اللائق، والتعليم وتنمية القدرات، والإتاحة والبيئات الدامجة، والتوعية المجتمعية، لافتة إلى تبنيه استراتيجية قصيرة وطويلة المدى تضمن توجيه الموارد نحو تدخلات تحقق نتائج ملموسة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وأكدت أن الصندوق يستهدف الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل محافظات ومدنًا مصرية مختلفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أقصى عائد على الاستثمار في جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.