قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دبروا احتياجاتكم.. انقطاع المياه 6 ساعات عن مناطق بالجيزة.. المواعيد وأماكن سيارات الشرب
إيران.. انفجار سفينة لنقل الغاز المسال بمضيق هرمز
ترامب يلوح بشن حملة عسكرية ضد كوبا
عطل واسع بمنصات مايكروسوفت يؤثر على خدمات حكومية وشركات في اليابان
ذهبك بدون فاتورة؟.. شعبة الذهب تكشف تفاصيل النموذج الجديد وتحسم حقيقة الرسوم
الحرس الثوري: قواتنا المسلحة ستسحق جذور الظلم والاستبداد دون قيود جغرافية
روسيا.. الدفاعات الجوية تتصدى لـ 467 مسيرة
من الالتزامات للتنفيذ الفعلي.. صندوق «قادرون باختلاف» يكشف خطته لتمكين ذوي الإعاقة بالمحافظات
موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 والقناة الناقلة
هل يجب حضور خطبة الجمعة أم يجوز تركها؟.. الإفتاء تجيب
منافسة داخل الديمقراطيين.. أبرز منتقدي إسرائيل يتحدى شومر على زعامة مجلس الشيوخ
أزمة ثقة بين رموز الزمالك ومجلس الإدارة بسبب شركة الكرة.. ومخاوف من استغلال الملف انتخابيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من الالتزامات للتنفيذ الفعلي.. صندوق «قادرون باختلاف» يكشف خطته لتمكين ذوي الإعاقة بالمحافظات

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى

أكدت زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقةأن هناك نقلة نوعية وتقدما ملموسا في ملف الإعاقة، والانتقال من مرحلة الالتزامات إلى التنفيذ، بما أسهم في تعزيز حضور دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات الوطنية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، والخدمات العامة، ومبادرات التنمية الوطنية معربة عن سعادتها بهذا اللقاء فى اطار التعاون والتشبيك لتوحيد الجهود 

زينة توكل تستعرض استراتيجية صندوق «قادرون باختلاف»

وسلطت توكل الضوء على صندوق «قادرون باختلاف»، الذي تأسس بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020، وبدأ العمل به عام 2025، ليكمل ويعزز منظومة متكاملة من التشريعات وبرامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الوطنية والخدمات العامة المقدمة  للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن الصندوق يضطلع بدور تنموي وتمويلي يسهم في ترجمة الالتزامات الوطنية إلى إجراءات عملية، من خلال حشد الموارد وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية.

وأشارت إلى القيم والاختصاصات التي يستند إليها الصندوق، والتي تشمل توفير المنح الدراسية والأجهزة والمعينات الحركية، وتعزيز سبل الإتاحة والشمول المالي، والتدريب وتوفير فرص العمل، ورعاية الموهوبين، وغيرها من الاختصاصات التي تستهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

كما أوضحت أن الصندوق يعتمد على مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تشمل الصحة والتأهيل، والتمكين الاقتصادي والعمل اللائق، والتعليم وتنمية القدرات، والإتاحة والبيئات الدامجة، والتوعية المجتمعية، لافتة إلى تبنيه استراتيجية قصيرة وطويلة المدى تضمن توجيه الموارد نحو تدخلات تحقق نتائج ملموسة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وأكدت أن الصندوق يستهدف الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل محافظات ومدنًا مصرية مختلفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أقصى عائد على الاستثمار في جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.

زينة توكل قادرون باختلاف الأشخاص ذوي الإعاقة التشريعات الوطنية الحماية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

حالة الطقس

الجو هيقلب في ثواني.. لو خارج أو مسافر بكرة الجمعة خلي بالك من "5 ساعات" على الطرق

زلزال - أرشيفية

عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة.. انخفاض الرؤية وأمطار مرتقبة

أشرف بن شرقي

خاص | بن شرقي يحسم موقفه من الانتقال لـ بيراميدز .. تفاصيل

محمد صلاح

تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

الحسين عموتة

خاص| عموتة يستقر على إعارة ثلاثي الأهلي في يناير.. اتفاق مع سيد عبد الحفيظ بشأن الراحلين

ترشيحاتنا

حادث

إصابة 8 أشخاص فى تصادم ميكروباص وربع نقل بأسوان

ارشيفيه

إصابة 6 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق ترعة السلام بالدقهلية

تشييع الجنازة

وسط حالة من الحزن والصدمة .. تشييع جنازة الدكتور أحمد رتيب بمقابر الأسرة بملوي جنوب المنيا.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد