كوشنر يكشف مفاجأة بشأن حرب أوكرانيا: أكبر صفقة تبادل أسرى تلوح في الأفق

قال جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، الخميس، إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على توسيع الجولة المقبلة من المحادثات لتشمل دولًا أوروبية، في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على التوصل إلى أكبر عملية تبادل للأسرى منذ اندلاع الحرب.

مفاوضات أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا



وجاءت تصريحات كوشنر بعدما رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمشاركة الدول الأوروبية في الجولة المقبلة من محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة، معربًا عن أمله في أن يتضمن جدول الأعمال جهودًا للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتهدئة الصراع.



وكتب كوشنر في منشور على منصة إكس: نعمل أيضًا على التوصل إلى ما قد يكون أكبر عملية تبادل للأسرى منذ اندلاع الحرب، بما قد يسمح بلم شمل آلاف الأشخاص مع عائلاتهم، دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق.

وأضاف أن توسيع الجولة المقبلة من المحادثات لتشمل شركاء أوروبيين من شأنه أن يتيح مناقشة ترتيبات الأمن الأوروبي الأوسع نطاقًا في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب القضايا المتعلقة بالأراضي بين أوكرانيا وروسيا.



وأشار كوشنر إلى أن واشنطن تشعر بالتفاؤل إزاء التقدم المحرز، لكنه أكد استمرار وجود خلافات كبيرة بين الجانبين.



من جانبه، قال زيلينسكي، عقب محادثاته مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إن استئناف العملية التفاوضية أمر مهم، وذلك عقب جولة المحادثات التي عُقدت هذا الأسبوع في أبوظبي، وكانت الأولى من نوعها منذ تسعة أشهر.