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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صاحب واقعة لقد اسقطني أرضا.. مهندس يعاني إضرابات نفسية تعدى على العاملين بمحطة وقود

صاحب الواقعة
صاحب الواقعة
معتز الخصوصي

كشف ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت إدعاء القائم على التصوير بحدوث خلاف بينه وبين العاملين بإحدى محطات الوقود بالسويس، والتعدى عليهم بالسب بألفاظ غير مفهومة والزعم بإحتجاز سيارته وتواطؤ الأجهزة الأمنية معهم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/الجارى تبلغ لقسم شرطة عتاقة من ( مدير محطة وقود كائنة بدائرة القسم – مدير أحد المحال بذات المحطة – عاملة بذات المحل – مقيمين بمحافظة السويس) بتضررهم من القائم على التصوير والنشر ( مهندس – مقيم بدائرة القسم ) لقيامه بالتعدى عليهم بالسب، وأضافت العاملة بقيامه بالتشهير بها وإتهامها بمحاولة التحرش به "على خلاف الحقيقة" .

أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وبسؤال والده (مسن بالمعاش) قرر بأن نجله يعانى من إضرابات نفسية فى أعقاب طلاقه من زوجته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقاطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعى ألفاظ غير مفهومة السب الأجهزة الأمنية

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