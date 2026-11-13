حماس تهاجم مجلس السلام: يتبنى العدوان الإسرائيلي ويتستر على استهداف مستشفيات غزة

أعربت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن رفضها القاطع للبيان الصادر عن ما يُسمّى مجلس السلام، متهمة إياه بتبني رواية الاحتلال الإسرائيلي والتغطية على استمرار عدوانه وانتهاكاته بحق المدنيين والمنشآت المدنية والطبية في قطاع غزة.

حماس ترفض بيان مجلس السلام بشأن مستشفيات غزة



وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن البيان انحاز بشكل واضح إلى رواية الاحتلال المضللة، وردد مزاعمه بشأن استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، معتبرة أن ذلك يمثل محاولة لتحميل الضحية مسؤولية الجرائم المرتكبة بحقها، ويتعارض مع مبادئ الموضوعية والعدالة.



وأضافت حماس أنه كان من الأجدر بمجلس السلام وممثله ميلادينوف إدانة استهداف المدنيين والمرافق الطبية، والمطالبة بإجراء تحقيقات دولية مستقلة لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.



واستنكر البيان الصمت الدولي الرسمي إزاء ما وصفه بالسلوك الوحشي للاحتلال الإسرائيلي، والمساعي الرامية إلى تمرير روايات الجيش الإسرائيلي، معتبرًا أن صمت مؤسسات المجتمع الدولي يمثل تقصيرًا في تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ويشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها.

واستنكر البيان الصمت الدولي الرسمي إزاء ما وصفه بالسلوك الوحشي للاحتلال الإسرائيلي، والمساعي الرامية إلى تمرير روايات الجيش الإسرائيلي، معتبرًا أن صمت مؤسسات المجتمع الدولي يمثل تقصيرًا في تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ويشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها.



ودعت الحركة المؤسسات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على وقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وضمان حماية المنشآت المدنية والطبية في قطاع غزة.