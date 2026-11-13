صبري سعد يساند ابنته أشجان الهمص في العرض الأول لفيلم البرانية بمهرجان القاهرة

حرص الفنان صبري سعد بطل فيلم «همام في أمستردام»، على دعم ابنته المخرجة أشجان الهمص، خلال حضورها العرض الأول لفيلمها «البرانية» ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمنافس في المسابقة الدولية.

ورافق صبري سعد ابنته على السجادة الحمراء، وظهر مرتديًا شالًا فلسطينيًا، في لفتة دعم لها تزامنًا مع تقديم تجربتها الروائية الطويلة الأولى أمام جمهور مهرجان القاهرة.

ويأتي عرض «البرانية» بالقاهرة بعد مشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية، من بينها مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ومهرجان شيكاغو السينمائي.

قصة فيلم البرانية

وتدور أحداث الفيلم في قرية البرانية الواقعة على مشارف القاهرة، حيث تعيش أمل، وهي امرأة حامل، مع عائلتها وسط حقول الياسمين، في حياة تمزج بين الدفء والفوضى، قبل أن تتبدل أحوال الأسرة بعد تلقيها عرضًا من أحد الملاك لشراء أرضها.

ويؤدي العرض إلى تصاعد الخلافات والانقسامات بين أفراد العائلة، وتجد أمل نفسها أمام مفترق طرق بين البقاء في حياتها التي اعتادتها أو الانتقال إلى المدينة بحثًا عن مستقبل مختلف.

ويشارك في بطولة الفيلم ريم عامر، وفاطمة إبراهيم الهمص، ونادية أحمد الحداري، وأسماء أحمد الحداري، وفريدة السيد الهمص، إلى جانب مجموعة من الوجوه الأخرى، وهو من تأليف أشجان الهمص ورولوف يان مينيبور، وإنتاج فرانك هوف، وقسمت السيد، ويوريديس جيسل.

ويعد «البرانية» التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة أشجان الهمص، التي درست في أكاديمية السينما الهولندية، وقدمت عددًا من الأفلام القصيرة، من بينها «Birdland»، الذي حصد الجائزة الكبرى في مهرجان بريست السينمائي عام 2020.

والفيلم إنتاج مشترك بين مصر وهولندا وبلجيكا والسعودية، وتبلغ مدته 84 دقيقة، وهو ناطق باللغة العربية، ويعقب عرضه لقاء ومناقشة مع صناعه يديرها الناقد محمد نبيل، بمشاركة الناقد محمد طارق.

ويخوض الفيلم المنافسة على جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم ضمن المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي تقام دورته الـ47 خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.