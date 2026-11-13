بمكالمات فيديو مزيفة.. قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 400 مليون دولار من العملات المشفرة

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (FBI)، الخميس، إن قراصنة مدعومين من الدولة في كوريا الشمالية سرقوا عملات مشفرة تزيد قيمتها على 400 مليون دولار خلال الأشهر الـ18 الماضية، باستخدام صور ومقاطع فيديو مسجلة سرًا لأشخاص، تُستغل لاحقًا لاستهداف جهات الاتصال الخاصة بهم.

قراصنة مدعومين من الدولة في كوريا الشمالية يسرقون عملات مشفرة



وفي إطار مخطط يعتمد على الهندسة الاجتماعية، أطلق عليه مكتب التحقيقات الاتحادي اسم FaceStealer، يستدرج القراصنة ضحاياهم إلى إجراء مكالمات فيديو عبر نسخ مزيفة من برامج اجتماعات الفيديو، مثل زووم ومايكروسوفت تيمز وجوجل ميت.



ويتلقى المستهدفون دعوات لإجراء مكالمات من أشخاص حقيقيين سبق لهم التواصل معهم، إلا أن حسابات هؤلاء الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة تكون قد تعرضت للاختراق، كما تكون صورهم قد سُجلت سرًا.

وبمجرد انضمام الضحايا إلى المكالمة، والذين يجري تسجيلهم هم أيضًا، يواجهون رسالة خطأ تقنية وهمية تتطلب إصلاحًا من خلال الضغط على رابط، يؤدي بدوره إلى إصابة أجهزة الكمبيوتر وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ببرمجيات خبيثة.



ويستخدم القراصنة بعد ذلك جهات الاتصال الخاصة بالضحايا لاستهداف أشخاص آخرين، وتوسيع نطاق عمليات الاختراق.



ووفقًا للتحذير الذي أصدره مكتب التحقيقات الاتحادي، الأربعاء، تمكن المكتب من تحديد أكثر من 900 مقطع فيديو مسجل من كاميرات الويب الخاصة بالضحايا ومصادرتها.



وأشار المكتب إلى أن القراصنة بدأوا أيضًا في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو مزيفة بتقنية التزييف العميق (Deepfake)، لشخصيات معروفة ومؤثرة في قطاعي العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين.

ونسب مكتب التحقيقات الاتحادي هذه الأنشطة إلى مجموعة من القراصنة الكوريين الشماليين تُعرف باسم Sapphire Sleet أو UNC1069، وهي مجموعة منفصلة عن مجموعة أخرى من القراصنة الكوريين الشماليين ربط مكتب التحقيقات الاتحادي وشركات متخصصة في القطاع نشاطها بالاختراق الأخير لمنصة تداول العملات المشفرة باينانس، والذي بلغت قيمته 6.3 مليار دولار.