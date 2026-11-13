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سيد معوض: كريم حافظ الأقرب لقيادة لجبهة اليسرى أمام مالاوي.. وعلي ماهر الاختيار الأنسب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد معوض: كريم حافظ الأقرب لقيادة لجبهة اليسرى أمام مالاوي.. وعلي ماهر الاختيار الأنسب

سيد معوض
سيد معوض
منار نور

أكد سيد معوض، نجم الكرة المصرية السابق ومدير الكرة بنادي إنبي، أن علي ماهر سيواجه ضغوطًا كبيرة خلال مهمته مع منتخب مصر، في ظل النتائج المميزة التي تحققت خلال الفترة الماضية تحت قيادة حسام حسن.

وقال سيد معوض، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "نشكر حسام حسن على النتائج الممتازة اللي حققها، وعلي ماهر ربنا يكرمه، هيكون تحت ضغط كبير بسبب النتائج اللي اتحققت الفترة اللي فاتت، وعلي ماهر اختيار مثالي، وإن شاء الله مباراة بكرة تكون بداية مميزة ليه".

وتحدث معوض عن المفاضلة بين كريم حافظ وأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر، مؤكدًا أن كريم حافظ يمتلك أفضلية الاستمرارية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: "أرى أن كريم حافظ عنده استمرارية في الفترة الأخيرة أكثر من أحمد فتوح، اللي أحيانًا بيشارك في مركز وسط الملعب ومش دايمًا بيكون في مركز الظهير الأيسر، على عكس كريم حافظ، كمان طريقة أداء كريم حافظ هتساعد في تطبيق فكر الكابتن علي ماهر".

وعن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالاوي، أوضح سيد معوض أن المباراة لا تحتاج إلى الاعتماد على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، مشيرًا إلى أن علي ماهر لن يجازف في ظهوره الأول مع المنتخب.

وتابع: "مباراة مالاوي مش محتاجة الدفع بـ 3 لاعبين في وسط الملعب، والكابتن علي ماهر مش هيخاطر، وكل هدفه إنه يعدي المعسكر ده بشكل كويس، خصوصًا إن الفترة قصيرة، ومن المعسكر القادم ممكن يحدث أي شيء".

واختتم سيد معوض تصريحاته بالتأكيد على أن مهند لاشين سيكون من الأولويات بالنسبة لـ علي ماهر، قائلًا: "مهند لاشين أولوية قصوى للكابتن علي ماهر؛ لأنه من 4 سنين بيتكلم إنه من أفضل اللاعبين في مصر"، متوقعًا أن يعتمد المدير الفني على الثلاثي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش في الجزء الهجومي.

سيد معوض كريم حافظ على ماهر

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