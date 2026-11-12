إبراهيم سعيد: حسام حسن لم يميز بين اللاعبين ونجح في لم شملهم

دافع إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، عن طريقة تعامل حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، مع اللاعبين؛ ردًا على الانتقادات المتعلقة بعصبيته، أو اعتراض بعض اللاعبين على أسلوبه في التوجيه والتعامل داخل الفريق.

إبراهيم سعيد يكشف كيف تعامل الجوهري معه بعد خطأ في المعسكر

وأوضح سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، أن التعامل مع اللاعبين يجب أن يكون وفقًا لمصلحة الفريق، وليس بناءً على رغبة كل لاعب في الحصول على معاملة خاصة أو استثناءات من المدير الفني.

واستشهد بتجربته الشخصية مع الراحل محمود الجوهري، قائلًا إنه كان أحد نجوم منتخب مصر وأفضل المدافعين في جيله، لكنه تعرض للاستبعاد من المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية في مالي؛ بسبب خطأ ارتكبه، إلى جانب تأخر ومشكلات شهدها المعسكر.

وأضاف: «أنا واحد مريت بيه، أنا كنت نجم مصر وكنت من أفضل المدافعين الحمد لله في الوقت ده مع كابتن جوهري في كأس الأمم الإفريقية في مالي، بسبب خطأ أنا أخطأته، بسبب تأخير، بسبب مشاكل كانت حاصلة في المعسكر، كابتن محمود الجوهري رحَّلني عادي».

وأشار إلى أن الجوهري تمسك به في مواقف أخرى، من بينها مباراة المنتخب أمام السنغال، التي شهدت تسجيل ميدو الهدف الأول، موضحًا أن المدرب قد يتخذ قرارات لا ترضي اللاعب في بعض الأحيان، لكنها تظل مرتبطة بمصلحة الفريق.

وقال سعيد: «وارد زي ما كابتن محمود الجوهري في يوم من الأيام تمسك بيا إني أبقى موجود مع المنتخب في مباراة السنغال اللي هو كان أول هدف لميدو؛ تمسك بيا، زي ما أنت بتلاقي الحلو أكيد هتلاقي الوحش، مش ممكن هفضل أطبطب عليك».

وتطرق إلى ما يتردد بشأن تفضيل حسام حسن بعض اللاعبين في التعامل، مؤكدًا أن المدير الفني لم يكن يستثني لاعبًا على حساب آخر، وأن قربه من اللاعبين كان قائمًا على شخصيته وقدرته على التعامل معهم جميعًا.

وأضاف أن بعض اللاعبين قد يرغبون في أن يمزح معهم المدير الفني ويقترب منهم بصورة أكبر، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤثر في العدالة داخل الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبين يتابعون طريقة تعامل المدرب مع زملائهم، وقد يشعرون بالضيق إذا وجدوا تمييزًا في المعاملة.

وأكد إبراهيم سعيد أن حسام حسن استطاع توحيد اللاعبين، مستفيدًا من تاريخه وشخصيته، قائلًا: «كابتن حسام حسن بشخصيته هو اللي هيقدر يعمل الحتة دي، هو اللي هيقدر يلم اللعيب، فهو كان بيتعامل بحسام حسن بتاريخه».

واختتم بالإشارة إلى ما شاهده خلال كأس العالم، مؤكدًا أن حسام حسن نجح في لم شمل اللاعبين، ولم تكن هناك حالة من الانقسام بينهم على النحو الذي قد يتصوره البعض.