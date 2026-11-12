فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق.. هل يعالج الحموضة ويساعد على التنحيف؟

يحظى قشر الرمان باهتمام متزايد بسبب احتوائه على مجموعة من المركبات النباتية ومضادات الأكسدة التي قد يكون لها دور في دعم صحة الجهاز الهضمي، ومن أبرزها مركبات البوليفينول والبونيكالاجين، التي دُرست لخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

ويتساءل كثيرون عن فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق، ومدى قدرته على تخفيف الحموضة والانتفاخ وتحسين الهضم، فضلًا عن دوره المحتمل في إنقاص الوزن، خاصة مع انتشار وصفات قشر الرمان المجفف والمغلي.

ويحتوي قشر الرمان على مركبات نباتية نشطة، أبرزها البونيكالاجين والتانينات، وهي مواد تخضع للدراسة لمعرفة تأثيراتها المحتملة على صحة الجهاز الهضمي، ومن أبرز الفوائد التي يجري بحثها:

- خصائص محتملة في مقاومة البكتيريا:

تشير بعض الدراسات المعملية إلى أن مستخلص قشر الرمان يمتلك نشاطًا مضادًا لبعض أنواع البكتيريا، ومن بينها بكتيريا الملوية البوابية (Helicobacter pylori)، المرتبطة بالإصابة بقرحة المعدة.

لكن هذه النتائج لا تعني أن تناول قشر الرمان يعالج جرثومة المعدة أو يغني عن العلاج الطبي الموصوف.

- دعم صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي قشر الرمان على مركبات نباتية وألياف، وقد دُرست تأثيراتها المحتملة على وظائف الجهاز الهضمي وتوازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

ومع ذلك، لا توجد أدلة سريرية كافية تؤكد أن تناول مسحوق قشر الرمان على الريق يعالج الإمساك أو الانتفاخ لدى الإنسان.

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

- خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات:

يتميز قشر الرمان باحتوائه على مركبات البوليفينول، التي تساعد على مقاومة الإجهاد التأكسدي في الدراسات المعملية، كما تُبحث خصائصها المضادة للالتهابات، ومدى تأثيرها المحتمل في حماية خلايا الجسم.

لكن لا يمكن اعتبار هذه الخصائص دليلًا مؤكدًا على علاج التهابات جدار المعدة أو قرحتها.

- تأثير محتمل على توازن بكتيريا الأمعاء:

تبحث بعض الدراسات في تأثير مركبات الرمان على الميكروبيوم المعوي، وهو مجموعة الكائنات الدقيقة التي تعيش في الجهاز الهضمي وتؤدي دورًا مهمًا في الهضم والمناعة.

ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لتحديد مدى استفادة الأمعاء من تناول قشر الرمان بصورة مباشرة.

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

طريقة تحضير قشر الرمان

تنتشر وصفات منزلية متعددة لاستخدام قشر الرمان، ومن بينها:

مشروب قشر الرمان المغلي:

ـ تُغسل قشور الرمان جيدًا وتُجفف.

ـ تُضاف كمية صغيرة من القشور المجففة إلى كوب من الماء.

ـ يُترك الخليط حتى يغلي، ثم يُصفى.

لا يُنصح بالإفراط في تناوله أو استخدامه بجرعات كبيرة دون استشارة مختص.

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

مشروب قشر الرمان مع الزنجبيل والشاي الأخضر:

ـ تُضاف كمية صغيرة من قشر الرمان المطحون إلى كوب من الماء الساخن.

ـ يمكن إضافة الزنجبيل والشاي الأخضر.

ـ يُغطى الكوب ويُترك عدة دقائق، ثم يُصفى.

ـ يمكن تحليته بكمية قليلة من العسل حسب الرغبة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوصفات منزلية، ولا توجد أدلة كافية تثبت أنها تعالج أمراض المعدة أو تحقق نتائج علاجية محددة.

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

فوائد قشر الرمان للتنحيف.. هل يساعد على حرق الدهون؟

يتساءل كثيرون: هل قشر الرمان يساعد على التنحيف؟ والحقيقة أنه لا توجد أدلة علمية قوية تؤكد أن تناول قشر الرمان أو مشروبه يؤدي إلى فقدان الوزن بصورة مباشرة أو يحرق الدهون المتراكمة.

ويحتوي الرمان على مركبات نباتية، منها البونيكالاجين وحمض البونيسيك وحمض الغاليك والكيرسيتين، وقد تناولت بعض الأبحاث تأثير هذه المركبات في عمليات التمثيل الغذائي والإجهاد التأكسدي ومؤشرات الدهون في الدم.

كما دُرست بعض التأثيرات المحتملة لمستخلصات الرمان على الالتهابات وحساسية الإنسولين، لكن لا يمكن الجزم بأن هذه التأثيرات تؤدي إلى خسارة الوزن لدى الإنسان.

أما تناول بذور الرمان نفسها، فيمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن؛ لاحتوائها على الألياف والماء، بما قد يساعد على الشعور بالشبع.

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

فوائد الرمان الصحية الأخرى

لا تقتصر الأبحاث على تأثير الرمان في الجهاز الهضمي، بل تناولت دراسات متعددة فوائده المحتملة لصحة القلب والأوعية الدموية، ومن أبرزها:

ـ صحة القلب: بحثت الدراسات تأثير الرمان في بعض مؤشرات الدهون بالدم، مثل الكوليسترول والدهون الثلاثية.

ـ ضغط الدم: أشارت بعض الأبحاث إلى احتمال مساهمة عصير الرمان في خفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

ـ مقاومة الإجهاد التأكسدي: يحتوي الرمان على مضادات أكسدة تساعد على مواجهة تأثير الجذور الحرة.

ـ صحة الأوعية الدموية: دُرست المركبات الموجودة في الرمان لمعرفة تأثيرها المحتمل على وظائف الأوعية الدموية.

ـ السكري والتمثيل الغذائي: تناولت بعض الأبحاث تأثير الرمان ومكوناته في مؤشرات سكر الدم وحساسية الإنسولين، ولا تزال النتائج بحاجة إلى مزيد من التأكيد.

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

فوائد قشر الرمان المغلي.. ما حقيقة استخداماته؟

يشيع استخدام مغلي قشر الرمان في الطب الشعبي للتعامل مع بعض مشكلات الجهاز الهضمي، كما تنتشر ادعاءات بشأن دوره في تحسين صحة الكبد والكلى والتخلص من الطفيليات.

لكن لا توجد أدلة سريرية كافية تثبت أن مغلي قشر الرمان يعالج هذه الحالات لدى الإنسان، ولا ينبغي استخدامه بديلًا عن الأدوية أو الفحوصات الطبية اللازمة.

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

أضرار قشر الرمان ومحاذير تناوله

رغم احتواء قشر الرمان على مركبات نباتية مفيدة في الدراسات المعملية، فإن تناوله بكميات كبيرة أو استخدام مستخلصاته المركزة دون إشراف طبي قد لا يكون آمنًا.

ومن المهم الانتباه إلى ما يلي:

ـ لا يُنصح بالإفراط في تناول قشر الرمان أو استخدامه لفترات طويلة دون استشارة طبية.

ـ لا ينبغي الاعتماد عليه لعلاج قرحة المعدة أو جرثومة المعدة أو الحموضة.

ـ يُفضل تجنب استخدام المستخلصات المركزة خلال الحمل والرضاعة بسبب نقص المعلومات الكافية عن سلامتها.

ـ يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون أمراضًا مزمنة أو يتناولون أدوية بصورة مستمرة.

وفي النهاية، يمكن أن يكون الرمان جزءًا من نظام غذائي صحي، لكن فوائد قشره العلاجية لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية، ولا توجد أدلة كافية تؤكد أن تناوله على الريق يعالج أمراض المعدة أو يساعد على فقدان الوزن بصورة مباشرة.