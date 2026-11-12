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رئيس «المطابع الأميرية»: ننفذ مطبوعات الوزارات والكتب والوثائق واللافتات والحملات الصحية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس «المطابع الأميرية»: ننفذ مطبوعات الوزارات والكتب والوثائق واللافتات والحملات الصحية

رئيس المطابع الأميرية
رئيس المطابع الأميرية
هاني حسين

قال أشرف إمام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، إن المطابع الأميرية تنفذ مختلف أنواع المطبوعات الورقية، بما يشمل الكتب والوثائق والتقارير ومطبوعات الجمهورية وجميع مطبوعات الوزارات، إلى جانب طباعة اللافتات واللافتات الخاصة بالحملات الصحية التي تنفذها وزارة الصحة، والمطبوعات الحسابية ومطبوعات ذات القيمة الخاصة بوزارة المالية.

وأضاف- في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"- أنّ خدمات الهيئة متاحة أيضا للقطاع الخاص والأفراد، إذ يمكن لأي شخص طلب طباعة بطاقات شخصية أو علب البطاقات وغيرها من المطبوعات، موضحاً أن الهيئة تركز في تعاملها مع العملاء على ثلاثة عناصر أساسية، هي الجودة والتكلفة والوقت.

وفي شرح مراحل الإنتاج، أوضح رئيس المطابع الأميرية أن التصميم ينتقل بعد تجهيزه إلى ماكينة إنتاج الألواح الطباعية "CTP"، وهي من أحدث الماكينات المستخدمة في هذا المجال، لتخرج منها الزنكاية التي تُركب بعد ذلك على ماكينة الطباعة، مع تجهيز الورق اللازم للعمل.

ولفت إلى أن مراقبة الجودة تبدأ منذ وصول المطبوع إلى إدارة التجهيزات الفنية، حيث يخضع للمراجعة والتصحيح من خلال إدارة متخصصة تضم مصححين للغة العربية واللغات الأجنبية، ومنها الإنجليزية والفرنسية والألمانية، مؤكدا أن الهيئة تمتلك كوادر متخصصة قادرة على مراجعة المطبوعات بمختلف اللغات.

وأضاف أن المطبوع لا ينتقل إلى مرحلة إنتاج اللوح الطباعي؛ إلا بعد حصوله على موافقة المصحح، ثم تبدأ مرحلة الطباعة، التي يُراجع خلالها أول فرخ ورقي ويُعتمد للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقته للمواصفات، وبعد الحصول على اعتماد أول فرخ تبدأ طباعة الكميات المطلوبة بالكامل.

وأوضح أن المطبوعات تتجه بعد ذلك إلى مسارات مختلفة وفقاً لطبيعتها، فإذا كان المطبوع كتاباً ينتقل إلى قسم التجليد، حيث تدخل ملازم الكتاب خطوط التجميع الآلي لتُجمع وتتحول إلى كتب مكتملة، ثم تُغلف وتُجهز، قبل انتقالها إلى قسم الصادر لتسليمها إلى العميل.

وأشار إلى أن المطبوعات تخضع للمراجعة بعد الطباعة، وفي حال اكتشاف أي مشكلة؛ يجري تعديلها وإعادة تنفيذ مراحل الطباعة اللازمة، بما في ذلك إعداد أول فرخ واعتماده من جديد، قبل استكمال طباعة الكميات وتجليدها وتسليمها للعميل.

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