المطابع الأميرية: أطلقنا موسوعة الأحكام والتشريعات رقميا ما سهل الوصول للقوانين منذ عام 1828 وحتى الآن

أكد أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، أن عمر الهيئة 206 أعوام أنشئت 1820م، ويوجد ربط وثيق بين تأسيس مصر الحديثة وبين الجمهورية الجديدة.



وقال أشرف إمام في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"،:" رؤيتنا الأساسية أن نكون المرجعية القانونية المعتمدة لتوثيق ونشر كافة تشريعات وقرارات الدولة".



وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية :" أطلقنا موسوعة الأحكام والتشريعات المصرية رقميا ما سهل الوصول للقوانين منذ عام 1828م حتى اليوم".

وتابع :" نرتكز على ثقافة موروثة لدى العامل تجمع بين جودة المنتج وضبط التكلفة والالتزام الصارم بالوقت".

وأكمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية:" الهيئة كانت أول مطبعة تستخدم تكنولوجيا الطباعة الرقمية في مصر عام 2006".

