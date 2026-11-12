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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكتبة الإسكندرية تشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب 2026

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

تشارك مكتبة الإسكندرية في فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمعرض الكويت الدولي للكتاب، والذي ينطلق خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر 2026، صالة 5 جناح A36، بجناح مميز يأخذ الزائر في رحلة من المعرفة والإبداع والهوية العربية، رافعة شعار «القراءة تجمعنا مهما بعدت المسافات».


في مقدمة الإصدارات المشاركة يبرز كتاب «نقوش المراسيم والأوامر المملوكية في سورية» للمؤلف الدكتور فرج الحسيني، يقدم الكتاب توثيقاً دقيقاً لتراث النقوش الإسلامية على آثار الدولة المملوكية في سورية (دمشق، وحلب، وحماة، وطرابلس) خلال الفترة من (658-922هـ/ 1260-1516م) لحمايته من الاندثار جراء النزاعات، وتعتمد منهجية الكتاب على دراسة أثرية وفنية للنقوش التي زُينت بها بوابات المدن والمساجد والمدارس والخانات والبيمارستانات والقلاع بناءً على أهميتها الإعلامية واليومية.


كما تقدم المكتبة سِفراً ضخماً بعنوان «كتاب نفائس المخطوطات المصحفية بمكتبات فلورنسا» للدكتور محمود سالم الشيخ، يقع الكتاب في 340 صفحة ويعرض بالتفصيل 67 مخطوطاً مصحفياً نادراً (6 في المكتبة الوطنية المركزية، و9 في المكتبة الريكارديانية، و52 في المكتبة اللورنسية)، وتميز العمل بدقة بالغة في الوصف حيث حافظ المحقق على تفاصيل الخطوط والزخارف بل وأبقى على أخطاء النساخ وتقطيع الكلمات كما وردت في الأصل دون تغيير.


وفي سياق متصل، يضم جناح المكتبة العدد الجديد (رقم 59) من مجلة ذاكرة مصر والذي يتضمن باقة متنوعة من الدراسات والملفات التاريخية التي تسلط الضوء على جوانب من التاريخ المصري الحديث والمعاصر، إلى جانب شخصيات كان لها أثر بارز في الحياة الفكرية والسياسية والثقافية.
افتُتح العدد بمسيرة المهندس المصري «هاني عازر»، ثم تناول مجموعة من الموضوعات المتنوعة، منها «مدارس الجاليات الأجنبية في مدينة الإسكندرية متعددة الثقافات»، و«من مبادرات مواجهة الفقر توزيع الأراضي الزراعية على فقراء المزارعين»، و«الطبقة الوسطى وبعثات محمد علي التعليمية»، و«السياحة النيلية في مصر أواخر القرن التاسع عشر».
وجاءت المئويات تشمل مقالات «بورفؤاد... مائة عام على ميلاد مدينة»، و«صلاح ذو الفقار فارس حقيقي بين البندقية والكاميرا»، و«حادثة المحمل الشريف عام 1926م»، و«قرن على كأس 1926م».


وجاءت الشخصيات مبدوءة بالأديب الكبير يحيى حقي في مقال «صاحب الوجوه المتعددة»، ثم لطفي الخولي في مقال «مثقف متعدد المواهب»، ثم عثمان الهرميل في «صوت مبكر للرقابة البرلمانية في مصر»، وأحمد مرسي بدر بعنوان «المحامي والوزير والبرلماني السعدي السكندري»، ويختتم العدد بمقال «عصمت داوستاشي حكّاء الإسكندرية وصانع أساطيرها المصرية».
ويتيح جناح المكتبة لزوار المعرض الاطلاع على مجموعة من السلاسل المتخصصة والبارزة، ومنها: «سلسلة التراث الإنساني للنشء والشباب: الموجهة لبناء الوعي الثقافي لدى الجيل الجديد»، و«حولية أبجديات: المجلة المحكّمة المتخصصة في مجال دراسات الكتابات والخطوط»، و«سلسلة كراسات قبطية: المهتمة بتوثيق وقراءة التراث القبطي».

الإسكندرية ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ معرض الكويت صالة جناح

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