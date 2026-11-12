توك شو| استقرار الذهب والعملات والطقس.. الجامعة العربية تطالب برفع قيود الحوثيين

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي.



عيار 21 يتخطى الـ 6100 جنيه.. تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب



يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه



تترقب الأسواق المحلية تحركات أسعار الدولاروالعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في ظل متابعة مستمرة لتطورات سوق الصرف والتغيرات التي تطرأ على أسعار العملات داخل البنوك العاملة في مصر، وسط اهتمام المواطنين والمستثمرين بالتعرف على أحدث المستويات المسجلة للعملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الخميس 12 نوفمبر 2026.

استشاري: الألعاب الإلكترونية تتلاعب بالعقول وتعيد تشكيل الشخصية وتدفع إلى الإدمان



حذر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من التأثيرات النفسية الخطيرة لـ الألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبحت قادرة على التحكم في العقول والسلوكيات، وتشكيل أنماط التفكير والشخصية، من خلال استغلال نظام المكافآت والدوافع النفسية، بما يؤدي إلى إفراز الدوبامين الرقمي ويدفع إلى الإدمان.

وأوضح وليد هندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الألعاب الإلكترونية قد تجعل الأطفال يفضلون اللعب على احتياجاتهم الأساسية، مثل الطعام والشراب، مشيرًا إلى أن تأثيرها يمتد إلى تكوين شخصية الفرد، خاصة مع ما تخلقه من سيكولوجية المغامرة ووهم السيطرة، اللذين يدفعان الإنسان إلى الاعتقاد بقدرته على التحكم في النتائج، وهو ما قد يجعله أكثر اندفاعًا وميلًا إلى المقامرة والمخاطرة بمستقبله وتعليمه وهويته دون إدراك.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون بارداً ليلاً على أغلب الأنحاء وخاصة في المدن الجديدة والمناطق الصحراوية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة عبر برنامج “صباح الخير يا مصر”، إن فترات النهار تشهد أجواءً مشمسة مستقرة تليها انخفاضات ملحوظة في الحرارة ليلاً.

تحذير من الاستخدام العشوائي لـ المضادات الحيوية

حذر الدكتور ناجي ألفريد، استشاري الأمراض الباطنة، من الاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالجرعة ومواعيد تناول الدواء ومدة العلاج التي يحددها الطبيب، لتجنب مقاومة الميكروبات لـ المضادات الحيوية.

وأوضح ناجي ألفريد خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف ومحمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" أن هناك 3 قواعد أساسية عند تناول المضادات الحيوية، تتمثل في تحديد الجرعة المناسبة، والالتزام بمواعيد تناولها، واستكمال المدة العلاجية المقررة، سواء كانت 5 أو 7 أو 10 أيام.

الجامعة العربية تطالب برفع قيود الحوثيين على المساعدات الإنسانية إلى تعز

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية بالرفع الفوري للقيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الحيوية إلى محافظة تعز اليمنية، محذرًا من أن استمرار عرقلة وصول الاحتياجات الأساسية يهدد حياة الأطفال والمرضى وينذر بكارثة إنسانية.

وأعرب الأمين العام عن بالغ قلقه إزاء تدهور الأوضاع الصحية في المحافظة، مؤكدًا أن استمرار عرقلة الإمدادات الطبية والإنسانية يحرم المدنيين من احتياجات ضرورية، ويعرض حياتهم لخطر مباشر.