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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف حقيقة شكوى شيكو بانزا وعدي الدباغ ضد الزمالك بسبب المستحقات

أحمد شوبير وشيكو بانزا وعدي الدباغ
أحمد شوبير وشيكو بانزا وعدي الدباغ
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تقدم ثنائي الزمالك، شيكو بانزا وعدي الدباغ، بشكوى ضد النادي بسبب تأخر صرف مستحقاتهما المالية.

وقال شوبير إن مصدرًا من داخل نادي الزمالك نفى تقدم اللاعبين بأي شكاوى حتى أمس الأربعاء، مؤكدًا عدم وجود أزمات في هذا الملف.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك اتخذت احتياطاتها القانونية مع اللاعبين الأجانب، لتجنب تكرار أزمات سابقة مثلما حدث مع عبد الحميد معالي وصلاح مصدق، مشيرًا إلى أن الدفعات المالية تُصرف وفقًا للفترات القانونية، وقد تم صرفها بالفعل.

وأضاف أن المستحقات المتأخرة للاعبين من المقرر صرفها خلال الأيام المقبلة، بما يضمن سلامة الموقف القانوني للنادي.

أحمد شوبير شيكو بانزا عدي الدباغ الزمالك

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