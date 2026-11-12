قبل مواجهة مالاوي.. تعرف على أسلحة علي ماهر وأبرز أوراق الفراعنة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي مساء غد الجمعة لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره مالاوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفراعنة الذين يسعون لمواصلة الانتصارات وتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة الثانية.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية كونها الظهور الرسمي الأول للمنتخب المصري تحت قيادة المدير الفني الجديد علي ماهر الذي تولى المسؤولية خلفا لحسام حسن ويأمل في تقديم بداية قوية تمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل مواجهة الإياب المقرر إقامتها في مالاوي يوم 17 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا

يستضيف منتخب مصر نظيره مالاوي في التاسعة مساء الجمعة 13 نوفمبر 2026 على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية.

ويدخل الفراعنة اللقاء بشعار الفوز ولا بديل عنه مستفيدين من عاملي الأرض والجمهور خاصة أن حصد النقاط الثلاث سيمنح المنتخب فرصة مهمة للابتعاد بصدارة المجموعة والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى النهائيات.

وتتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر على استاد بينجو الدولي في مالاوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية قبل مواجهة مالاوي

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متساويا مع منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب جنوب السودان في المركز الرابع دون رصيد.

وافتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بفوز كبير على جنوب السودان بخماسية نظيفة خارج الديار.

في المقابل، بدأ منتخب مالاوي مشواره بالفوز على جنوب السودان بنتيجة 2-1 لكنه تعرض للخسارة أمام أنجولا بنتيجة 3-1 ليصبح مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة للحفاظ على فرصه في المنافسة على بطاقات التأهل.

علي ماهر يبحث عن بداية قوية مع منتخب مصر

تتجه الأنظار إلى المدير الفني علي ماهر الذي يخوض أول اختبار رسمي له على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني بعدما تولى المهمة خلفا لحسام حسن يوم 7 نوفمبر الجاري.

ويسعى على ماهر إلى استغلال فترة الإعداد القصيرة لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا والوصول إلى التشكيل الأنسب القادر على تحقيق الفوز مع التركيز على استعادة الانسجام بين العناصر الأساسية والمحترفين.

وشهدت القائمة الأولى للمدير الفني الجديد عددا من التغييرات أبرزها عودة محمود حمدي الونش وناصر ماهر ومحمود مرعي إلى جانب عودة محمد الشناوي وتريزيجيه واستدعاء محمود ممدوح مهاجم مودرن سبورت للمرة الأولى.

محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم الفراعنة أمام مالاوي

يعول الجهاز الفني لمنتخب مصر على مجموعة من أبرز المحترفين والنجوم المحليين، وفي مقدمتهم محمد صلاح قائد المنتخب ونجم طرابزون سبور وعمر مرموش مهاجم توتنهام اللذان يمثلان أبرز الأوراق الهجومية للفراعنة.

كما تضم القائمة أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل وناصر ماهر، وهي أسماء تمنح الجهاز الفني حلولًا متنوعة في صناعة اللعب والاختراق والتسجيل.

ويأمل الجمهور المصري أن ينجح صلاح ومرموش في استغلال قدراتهما الهجومية لقيادة المنتخب نحو فوز مريح خاصة أن المباراة تمثل بداية مرحلة جديدة تحت قيادة علي ماهر.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

أعلن علي ماهر قائمة تضم 26 لاعبا استعدادا للمباراتين، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

تاريخ مواجهات مصر ومالاوي

يمتلك منتخب مصر أفضلية تاريخية واضحة أمام نظيره منتخب مالاوي قبل المواجهات المرتقبة بين المنتخبين بعدما فرض الفراعنة تفوقهم في سجل اللقاءات المباشرة بتحقيق 7 انتصارات خلال 12 مباراة جمعت الطرفين على مدار التاريخ مقابل 3 انتصارات لمنتخب مالاوي بينما حسم التعادل مباراتين.

وتكشف الأرقام عن التفوق الهجومي والدفاعي للمنتخب المصري حيث نجح لاعبوه في تسجيل 20 هدفا خلال المواجهات الـ12 مقابل 8 أهداف فقط استقبلتها شباك الفراعنة وهو ما يعكس الأفضلية المصرية في أغلب اللقاءات التي جمعت المنتخبين.

وكانت آخر مواجهتين بين المنتخبين ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 وشهدتا تفوقا واضحا للمنتخب المصري بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل قبل أن يكرر انتصاره في مباراة الإياب بمالاوي برباعية نظيفة.

مالاوي يبحث عن مفاجأة أمام الفراعنة

على الجانب الآخر، يدخل منتخب مالاوي المواجهة بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب المصري لتعويض خسارته أمام أنجولا والعودة إلى المنافسة بقوة على التأهل.

ويقود المنتخب المالاوي المدير الفني كالستيو باسوا الذي أعلن قائمة تضم 24 لاعبا لخوض مواجهتي مصر من بينهم 15 لاعبا محترفا خارج البلاد في محاولة لتقديم أداء قوي أمام أحد أبرز منتخبات القارة الأفريقية.

وتبدو المواجهة اختبارا مهما للفريقين خاصة أن مصر تسعى لتثبيت أقدامها في الصدارة بينما يبحث منتخب مالاوي عن استعادة توازنه وتقليص الفارق مع منافسيه في المجموعة.

وتترقب الجماهير المصرية الظهور الأول لعلي ماهر مع الفراعنة في مباراة يسعى خلالها المنتخب إلى تحقيق الفوز وإرسال رسالة قوية لمنافسيه قبل الانتقال إلى مواجهة الإياب في مالاوي، ضمن مشوار التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.