مرموش الأغلى.. منتخب مصر يتفوق على مالاوي في القيمة التسويقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027.

وتبلغ القيمة التسوقية لمنتخب مصر 118,85 مليون دولار بينما تبلغ قيمة لاعبي مالاوي إلى 1.50 مليون يورو.

ويعد عمر مرموش هو الأغلى ضمن لاعبي المنتخب بقيمة تقدر 50 مليون يورو.

بينما يأتي محمد صلاح في المركز الثاني بقيمة 17 مليون يورو.

بينما تبلغ القيمة السوقية لكل من هيثم حسن وحمزة عبد الكريم 8 ملايين يورو.



وفيما يخص منتخب مالاوي:

يحتل تشارلز بيترو نجم نادي بوتوشاني الروماني المركز الأول كاغلي لاعبي ملاوي بقيمة تسوقية تصل إلى 700 ألف يورو.

بينما يحتل لويد نجاليوا المركز الثاني بقيمة سوقية تبلغ 175 ألف يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية لجوميزجاني شيروا ودينيس تشمبيزي قيمة كل منهما حوالي 75 ألف يورو.

ويواجه منتخب مصر نظيره مالاوي غدا الجمعة 13 نوفمبر الجاري بالقاهرة في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.