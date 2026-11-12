محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من تدريبات منتخب مصر

كشف الإعلامي سيف زاهر عن تفاصيل مشاركة النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في تدريبات الفراعنة استعداداً للمباريات المقبلة.



وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «محمد صلاح يشارك جمهوره صورًا من تدريبات منتخب مصر».

حرص النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على مشاركة جماهيره صورًا جديدة من داخل معسكر الفراعنة، خلال مشاركته في التدريبات الجماعية استعدادًا للمواجهتين المقبلتين أمام منتخب مالاوي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

ونشر محمد صلاح مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر خلالها خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني، وسط أجواء من الحماس والتركيز، استعدادًا للاستحقاق الدولي المقبل.

وكان صلاح قد انضم إلى معسكر منتخب مصر يوم الثلاثاء الماضي، حيث حرص علي ماهر، المدير الفني للفراعنة، على استقباله، في أول ظهور لقائد المنتخب تحت قيادته الفنية، عقب توليه المسؤولية خلفًا لحسام حسن.

كما يستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، في لقاء الذهاب، قبل خوض مواجهة الإياب يوم 17 نوفمبر خارج الديار.