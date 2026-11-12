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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك والأفريقي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” موعد مباراة الزمالك ضد الإفريقي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الزمالك ضد الأفريقي التونسي  يوم السبت 28 نوفمبر الجاري في الجولة الافتتاحية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتلقى نادي الزمالك موافقة هيئة استاد القاهرة الدولي على إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الإفريقي التونسي على أرضيته، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووافقت هيئة الاستاد جاءت استجابة للطلب الذي تقدم به مسؤولو الزمالك، من أجل خوض المباراة على استاد القاهرة، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور خلال ضربة بداية مشوار الفريق بالبطولة القارية.

كانت هناك ترتيبات خاصة بأعمال الصيانة وزراعة البذرة الشتوية في استاد القاهرة خلال الفترة المقبلة، إلا أن مسؤولي الزمالك تمسكوا بإقامة المواجهة على الملعب، وطلبوا تأجيل تلك الأعمال لحين انتهاء المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الإفريقي التونسي يوم السبت 28 نوفمبر المقبل، في تمام السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه أندية الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني.

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