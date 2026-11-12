بنك قناة السويس يواصل مسيرة النمو القوي ويحقق أرباحاً قياسية بقيمة 5.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026

حقق بنك قناة السويس صافي أرباح بلغ 5.7 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2026 مقارنة بـ 5.1 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025، محققاً نسبة نمو قدرها 12.9% وذلك مدعومًا بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 42.9% ليصل إلى 8.8 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2026 مقارنة بـ 6.2 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025.

وارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة 18% ليصل إلى 319 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 270 مليار جنيه في نهاية عام 2025، مدفوعًا بزيادة في حجم الودائع بنسبة 18.7% لتصل إلى 248 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2026 مقارنة بـ 209 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق.

كما نجح البنك في تعزيز صافي محفظة القروض والتسهيلات بنسبة نمو 21% لتصل إلى 148.1 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2026 مقارنة بنحو 122.4 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2025، حيث ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 20.3% لتصل الي 134 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2026 مقارنة بـ 111 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2025. وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.

وشهدت محفظة ودائع التجزئة المصرفية نموًا بنسبة 73.1% لتصل إلى 64.6 مليار جنيه مصري، مستحوذةً على نحو 26% من إجمالي ودائع العملاء، مقارنةً بنسبة 17.9% بنهاية عام 2025، بما يعكس النمو القوي في قاعدة ودائع عملاء التجزئة المصرفية وزيادة مساهمتها في إجمالي محفظة الودائع بالبنك. كما قفزت صافي محفظة قروض التجزئة المصرفية بنسبة 27.7% لتصل إلى 14.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026 مقارنة بـ 11.1 مليار جنيه في 2025، وهو ما يعكس توسع البنك في الخدمات الموجهة للأفراد وزيادة حصة البنك في سوق التجزئة المصرفية.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس: "تعكس النتائج التي حققها بنك قناة السويس رؤيته نحو بناء نموذج مصرفي أكثر تكاملاً، يقوم على تطوير منظومة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية التي تدعم مختلف جوانب احتياجات العملاء الشخصية والمهنية، وتواكب تطلعاتهم في مختلف مراحل النمو والتطور، إلى جانب التوسع في القنوات الرقمية، بما يُعزز قدراتنا على بناء علاقات طويلة الأجل مع عملائنا ويدعم نمو أعمال البنك بصورة مستمرة".

وفي هذا الإطار، واصل البنك تطوير منظومة خدماته الرقمية بإطلاق تطبيق الهاتف البنكي "SCB Business"، الذي يتيح للشركات بمختلف أحجامها سواء الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة إدارة أعمالها اليومية بسهولة وأمان من خلال التطبيق في أي وقت ومن أي مكان، وجاء ذلك إلحاقًا لإطلاق منصة الإنترنت البنكي للشركات "Corporate Platform"، والتي تُعد بمثابة منصة رقمية متكاملة لإدارة حسابات الشركات، بما يوفر حلولًا أكثر مرونة وكفاءة عبر قنوات رقمية متعددة وفقًا لاحتياجاتهم.

وفي ضوء التوسع في رقمنة المدفوعات الحكومية وتيسير الإجراءات، قام بنك قناة السويس بتفعيل مدفوعة الفاتورة الموحدة للخدمات المُقدمة للسفن العابرة لقناة السويس إلكترونيًا عبر منصة المدفوعات الحكومية للشركات CPS، ليصبح بذلك أول بنك في مصر يُتيح هذه الخدمة لعملائه بقطاع الملاحة والشحن.

كما واصل البنك تعزيز دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير حلول تمويلية ومصرفية متكاملة تواكب احتياجاتها في مختلف مراحل النمو. وفي هذا الإطار، أطلق البنك رحلة رقمية متكاملة لتمويل المشروعات الصغيرة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على التمويل، حيث يتم إصدار الموافقة الائتمانية للطلبات المستوفاة إلى 4 أيام، إلى جانب رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 15 مليون جنيه والتوسع في قاعدة العملاء المؤهلين للاستفادة من البرنامج لتشمل الشركات الناشئة وفقًا لشروط وضوابط محددة. كما أطلق البنك برنامجًا متخصصًا لتمويل المشروعات المتوسطة بقيمة تصل إلى 25 مليون جنيه، لدعم احتياجاتها من رأس المال العامل وتمويل خطط النمو والتوسع.

وامتد دور البنك إلى دعم نمو أعمال عملائه وتعزيز قدرتهم على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية، حيث وقّع بنك قناة السويس اتفاقية عضوية مع نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS)، الذي يديره البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد Afreximbank، ليصبح أول بنك تجاري مصري ينضم إلى النظام بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري. وتدعم هذه الخطوة حركة التجارة البينية مع دول القارة الإفريقية، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات المصرية لتسهيل تعاملاتها التجارية عبر الحدود.

ومع تنوع احتياجات العملاء بين إدارة أعمالهم وتطلعاتهم الشخصية والاستثمارية، واصل البنك تطوير باقة متنوعة من الحسابات والأوعية الادخارية والخدمات الاستثمارية والحلول التمويلية بفترات سداد مرنة وأسعار فائدة تنافسية، كما حرص البنك على تعزيز القيمة المُقدمة لحاملي البطاقات عبر إطلاق مجموعة متنوعة من العروض والمزايا الحصرية، بما يوفر خيارات تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء.

وفي إطار حرص البنك على الارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائه، نفّذ البنك عددًا من الخطوات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المُقدمة عبر فروعه ومراكز خدمة العملاء وقنواته الرقمية، إلى جانب مواصلة تطوير تطبيق الموبايل البنكي من خلال إضافة خدمات ومزايا جديدة، والتوسع في تقديم الخدمات غير المصرفية، بما يُعزز تجربة العملاء ويوفر لهم حلولاً أكثر تكاملاً، وهو ما انعكس في حصول البنك على جائزة "Best Global Banking Offering for HNW Clients – Egypt 2026" من مؤسسة The Digital Banker، تقديرًا لما يقدمه البنك من حلول وخدمات مصرفية واستثمارية متكاملة لعملائه من مختلف الشرائح.

وبالتوازي، واصل البنك الاهتمام بتطوير بيئة العمل وترسيخ ممارسات الاستدامة، حيث حصل على شهادة ISO 45001:2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، الصادرة عن شركة EUROCERT اليونانية العالمية، بما يعكس حرص البنك على تطوير منظومة عمل متكاملة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لموظفيه، بما يدعم كفاءة الأداء واستدامة الأعمال، وينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المُقدمة للعملاء، ويُعزز قدرات البنك على تلبية احتياجاتهم وتقديم تجربة مصرفية أكثر سرعة وكفاءة.

وانعكست هذه الجهود على حصول البنك على عدد من الجوائز والتكريمات أبرزها إدراج بنك قناة السويس ضمن قائمة Forbes World’s Top Performing Banks 2026، التي تضم 500 بنك من 89 دولة، بما يعكس تطور أداء البنك ويُعزز مكانته إقليميًا وعالميًا.

والجدير بالذكر أن الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس، المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2026 برئاسة الأستاذ عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، قد وافقت على تعديل المادتين (5) و(6) من النظام الأساسي للبنك. والتي تتضمن إطالة المدة المُحددة للبنك خمسين عامًا إضافية اعتبارًا من 12 مارس 2028، وذلك عقب انتهاء المدة الحالية المقيدة بالسجل التجاري، وكذلك زيادة رأس المال المُرخص به من 15 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، مع إقرار رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عند 15 مليار جنيه، رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري.

ولذلك اعتبارًا من اليوم الموافق 12 نوفمبر 2026، تم توزيع عدد 500 مليون سهم مجاني بواقع 0.5 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة لحاملي ومشتري السهم ليصل بذلك عدد الأسهم إلى 1.5 مليار سهم.