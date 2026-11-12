أحمد بلال: الفوز بأمم إفريقيا هو الإنجاز الحقيقي الذي يحتاجه محمد صلاح مع منتخب مصر

أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أمنيته في أن ينجح محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور، في تحقيق إنجاز كبير مع الفراعنة يُضاف إلى مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن صلاح حقق العديد من الإنجازات على المستوى الفردي، لكنه يحتاج إلى التتويج ببطولة كبرى مع المنتخب.

وقال أحمد بلال، خلال تصريحاته عبر قناة الأهلي، إنه يتمنى أن يحقق محمد صلاح إنجازًا مع منتخب مصر يُحسب له، موضحًا أن التأهل إلى كأس العالم لا يمثل الإنجاز الأكبر الذي ينتظره من قائد الفراعنة، وإنما التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف أن الإنجاز الحقيقي لصلاح مع المنتخب يتمثل في قيادة مصر للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن البطولات الجماعية الكبرى تلعب دورًا مهمًا في تقييم مسيرة اللاعبين وتحديد مكانتهم التاريخية.

واستشهد بلال بالمقارنة التي كانت تُعقد بين ليونيل ميسي والأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، موضحًا أن البعض كان يرى عدم وجود وجه للمقارنة بينهما بسبب تتويج مارادونا بكأس العالم، قبل أن يتغير هذا التقييم عقب نجاح ميسي في الفوز باللقب.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن تتويج ميسي بكأس العالم جعله في نفس مكانة مارادونا لدى كثيرين، بعدما حقق الإنجاز الذي كان ينقص مسيرته، متمنيًا أن ينجح محمد صلاح في تحقيق إنجاز مماثل مع منتخب مصر.