باستثمارات 1.3 مليار جنيه وتحصيل 1.8 مليار من محاضر السرقة

عقدت الجمعية العامة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء اجتماعها لمناقشة واعتماد نتائج أعمال وميزانية الشركة عن العام المالي 2025/2026، برئاسة الدكتور المهندس أحمد مهينة، رئيس الجمعية العامة، وبحضور المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستعرض المهندس رأفت شمعة أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام المالي، مشيرًا إلى تنفيذ استثمارات بقيمة إجمالية بلغت 1.3121 مليار جنيه، في إطار خطة تطوير الشبكات ورفع كفاءتها وتحسين جودة التغذية الكهربائية، ومواكبة الزيادة في الطلب على الطاقة ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بنطاق عمل الشركة.

وأوضح أن نطاق عمل الشركة يمتد إلى محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، ويخدم نحو 5.49 مليون مشترك، بمعدل نمو بلغ 4.77% مقارنة بالعام المالي السابق.

وأشار رئيس الشركة إلى تنفيذ خطة توسعات استثمارية بقيمة 498.871 مليون جنيه، تضمنت التوسع في شبكات الجهد المتوسط بطول 258.66 كيلومتر، وشبكات الجهد المنخفض بطول 852.71 كيلومتر، وتركيب 207 محولات جديدة، إلى جانب إنشاء لوحة توزيع جهد متوسط.

كما نفذت الشركة خطة إحلال وتجديد بقيمة 302.899 مليون جنيه، شملت إحلال كابلات وخطوط هوائية للجهد المتوسط بطول 87.54 كيلومتر، و526 عمود جهد متوسط، وشبكات الجهد المنخفض بطول 1467.88 كيلومتر، و6757 عمود جهد منخفض، فضلًا عن إحلال وتجديد 395 محولًا.

وفيما يتعلق بمشروعات الغير، حققت الشركة خدمات مباعة وإيرادات تشغيل بقيمة 4.035 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل تطور بلغ 67.1%.

وشملت أبرز المشروعات تعزيز التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية، ومن بينها مشروعات الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية وجهاز مستقبل مصر، لتوفير التغذية الكهربائية لمساحات زراعية تصل إلى 500 ألف فدان، باستثمارات إجمالية للمشروعات المشار إليها بلغت 4.163 مليار جنيه.

وعلى مستوى النشاط التجاري، سجلت الشركة إجمالي طاقة مباعة بلغ 19.54 مليار كيلووات ساعة، بنسبة نمو 3.91% مقارنة بالعام المالي السابق، فيما ارتفعت قيمة الإصدار إلى 33.71 مليار جنيه، مقابل 28.21 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 19.49%.

كما نجحت الشركة في تحسين نسبة الفقد الكهربائي لتصل إلى 16.63% بنهاية يونيو 2026، مقابل 17.25% خلال العام المالي السابق، بتحسن قدره 0.62 نقطة مئوية.

وارتفعت نسبة التحصيل من الإصدار إلى 86.48% مقابل 80.20% خلال العام المالي السابق، بما يعكس تحسن كفاءة التحصيل وإدارة النشاط التجاري.

وفي إطار جهود مكافحة سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق الدولة، بلغت إجمالي متحصلات محاضر الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء نحو 1.803 مليار جنيه.

وتوزعت المتحصلات بواقع 892.03 مليون جنيه من خلال لجان الضبطية القضائية بالشركة، و911.01 مليون جنيه من خلال شرطة الكهرباء، مع حصر طاقة مباعة بلغت إجمالًا 343.79 مليون كيلووات ساعة، بما ساهم في الحد من الفقد وزيادة موارد الشركة.

وفي إطار التوسع في تركيب العدادات وتحسين منظومة القياس والتحصيل، شهد العام المالي تركيب 256832 عدادًا كوديًا وقانونيًا.

كما واصلت الشركة تنفيذ خطة تطوير مراكز خدمة العملاء وتوحيد الهوية البصرية وميكنة الخدمات، حيث وصل عدد المراكز المطورة إلى 26 مركزًا، بمعدل تطور بلغ 18.2% مقارنة بالعام المالي السابق.

وانعكس التطوير على زيادة معدلات التحصيل بمراكز الخدمة، حيث ارتفع متوسط التحصيل السنوي بمركز خدمة مدينة بني سويف من 19.18 مليون جنيه إلى 84.02 مليون جنيه، وبمركز سمسطا من 21.4 مليون جنيه إلى 79.59 مليون جنيه، وبمركز مركز بني سويف من 18.9 مليون جنيه إلى 59.12 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمؤشرات جودة التغذية الكهربائية، سجلت الشركة 523 عطلًا على شبكات الجهد المتوسط خلال العام المالي، بانخفاض 22 عطلًا عن العام المالي السابق، بالتوازي مع استمرار جهود تحسين الجهود بالشبكة وتقليل فترات الانقطاع ورفع كفاءة التشغيل.

كما بلغ الحمل الأقصى للشركة 3580.3 ميجاوات خلال عام 2025/2026، مقابل 3571.1 ميجاوات خلال العام المالي السابق.

وأكد رئيس الشركة اهتمام الإدارة بتنمية العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة وفقًا للاحتياجات الفعلية، مشيرًا إلى حصول مركز تدريب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء على تجديد شهادتي الأيزو 9001:2015 و21001:2018 لمدة ثلاث سنوات أخرى، إلى جانب تجديد إدراجه ضمن مراكز التدريب ذات الطابع الخاص المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على المستوى القومي.

وأكدت نتائج الأعمال استمرار الشركة في تنفيذ خطط تطوير البنية الأساسية لشبكات الكهرباء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتعزيز كفاءة التشغيل والتحصيل، بما يدعم استقرار واستدامة التغذية الكهربائية بمحافظات نطاق عمل الشركة.